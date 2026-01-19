В двух районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта

Вниманию водителей: ГАТИ сообщает об ограничениях и перекрытиях движения на дорогах с 19 и 20 января.

В Пушкинском районе с 20 января по 19 декабря в Шушарах, в связи с установкой временных ограждений, будет перекрыто движение по Северской улице от Торопецкой до Колпинского шоссе, включая пересечение с Ростовской улицей. Рекомендуемые пути объезда: Торопецкая, Изборская и Ростовская улицы.

В Центральном районе с 19 января по 9 марта из-за работ по прокладке газопровода вводится ограничение движения по Синопской набережной, на участке от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина.

Государственная административно-техническая инспекция рекомендует учитывать данные ограничения при планировании маршрутов, связанных с проведением дорожных работ. Информацию обо всех ограничениях, вызванных земляными, строительными и ремонтными работами, можно найти на сайте ГАТИ.