Дрозденко рассказал о работе «Поезда Победы» в Ленобласти

0
Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о работе «Поезда Победы» в Ленобласти.

Александр Дрозденко, глава Ленинградской области, поделился информацией о функционировании передвижной выставки «Поезд Победы» в регионе.

В дни празднования прорыва блокады Ленинграда передвижной музей прибывает в города Ленинградской области: Выборг, Тихвин, Кингисепп, Гатчину и Лугу.

Десять вагонов состава воссоздают атмосферу военных лет, демонстрируя жизнь в тылу и героизм солдат на фронте. Инновационные технологии, такие как световые и звуковые эффекты, а также элементы дополненной реальности, позволяют зрителям ощутить себя участниками событий военного времени. Экскурсию по «Поезду Победы» проводит 19-летняя девушка-машинист, прототипом которой послужила реальная личность – Лидия.

Александр Дрозденко подчеркнул, что посещал «Поезд Победы» дважды и отметил постоянное обновление и качественное улучшение экспозиции. До 21 января у жителей Луги и гостей Гатчины есть уникальная возможность увидеть экспозицию своими глазами, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта.

Посещение возможно только по предварительной записи на официальном сайте: поездпобеды.рф

Расписание работы выставки:

Гатчина, станция Балтийская: с 17 по 19 января, время работы – с 10:00 до 19:00.

Луга: 20 и 21 января, время работы – с 10:00 до 19:00.

