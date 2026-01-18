ента новостей

В Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда

В Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Мы благодарны поколению Победителей, в тяжелейших условиях сломивших сопротивление врага и прорвавших блокаду Ленинграда

Сегодня, в знаменательный день, когда мы отмечаем 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к Монументу героическим защитникам города, а также к скульптурной группе «Блокада», расположенной на площади Победы. Эта торжественно-траурная церемония собрала множество почётных гостей и участников, среди которых были председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов и многие другие.

Среди присутствующих на мероприятии можно было увидеть почётных граждан Санкт-Петербурга, таких как председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев. Также в числе участников был Геннадий Фоменко, председатель Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», и Георгий Журавлёв, председатель Региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции «Защитники Родины» города Санкт-Петербурга.

Не остался в стороне и Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев, а также депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители Правительства и Законодательного Собрания Ленинградской области, командование Ленинградского военного округа и Северо-Западного округа войск национальной гвардии. Важное место среди участников занимали ветераны, блокадники, участники специальной военной операции, члены молодёжных и общественных объединений, а также представители религиозных организаций.

В своей речи губернатор Александр Беглов отметил, что прорыв блокады Ленинграда будет навсегда оставаться символом стойкости, мужества и героизма. Он выразил благодарность поколению Победителей, которые смогли отстоять город в самые тяжёлые времена, преодолев все трудности и сломив сопротивление врага. «Память о подвиге защитников и жителей осаждённого Ленинграда священна для каждого петербуржца», – подчеркнул Беглов, призывая всех присутствующих помнить о тех, кто пережил блокаду и не допустил падения города.

В этот день в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, которые охватывают весь город. Люди возлагают цветы и венки к блокадным памятникам и мемориалам, чтобы почтить память тех, кто сражался и выживал в условиях блокады. Также дан старт всероссийской акции «Лента Ленинградской Победы», в рамках которой волонтёры Победы раздают памятные ленты на станциях метро «Гостиный двор», «Невский проспект» и «Адмиралтейская». Это мероприятие призвано объединить людей в едином порыве памяти и уважения к подвигу защитников Ленинграда.

В молодёжном пространстве «Гараж», расположенном на улице Шпалерной, также проходят различные мероприятия, направленные на увековечение памяти о блокаде и её героях. Здесь собираются молодые люди, чтобы обсудить важность исторической памяти, поделиться своими мыслями и чувствами, а также узнать больше о тех страшных событиях, которые пережил город. Такие встречи помогают сохранить память о блокаде в сердцах молодого поколения и передать её дальше, чтобы никто не забыл о тех, кто пережил эти ужасные времена.

Яндек.Дзен

