Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге прошла торжественно-траурная церемония у обелиска «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания.

Празднование Дня Героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря, стартовало сегодня в Санкт-Петербурге с торжественно-траурной церемонии, проходившей у обелиска «Городу-Герою Ленинграду», расположенного на площади Восстания. Эта памятная дата, отмечающая подвиги героев, отдавших свои жизни за защиту Родины, собрала множество почётных гостей и участников, которые пришли, чтобы отдать дань уважения.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, среди которых губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, а также председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Также в числе гостей были Геннадий Фоменко, который возглавляет Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и Сергей Бураков, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации и Герой России.

Кроме того, на церемонии присутствовал Владимир Касатонов, начальник Главного штаба и первый заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России, а также Георгий Журавлёв, председатель Региональной общественной организации «Ассоциация Ветеранов Специальной Военной Операции «Защитники Родины» в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа по военно-политической работе Виталий Янковец также был среди участников мероприятия.

В церемонии принимали участие члены Правительства Санкт-Петербурга, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания, ветераны специальной военной операции и Вооружённых Сил, юнармейцы, волонтёры Победы и активисты общественных патриотических движений. Все они собрались, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за защиту города и страны. В знак уважения к подвигам героев, участники мероприятия почтили их память минутой молчания.

Александр Беглов, выступая перед собравшимися, подчеркнул важность и значимость этого дня. Он отметил, что наш город вписал ярчайшие страницы в воинскую летопись России, а защитники и жители блокадного Ленинграда проявили беспримерный героизм во время тяжелейших испытаний. Он также напомнил, что в этом году, по решению Президента России, мы впервые отметили день окончания Ленинградской битвы как День воинской славы России, что подчеркивает историческую значимость этого события.

Ленинградская битва, длившаяся более двух с половиной лет, стала самым продолжительным сражением в истории Великой Отечественной войны и оставила глубокий след в истории нашего народа. Именно благодаря мужеству и стойкости ленинградцев, город в числе первых был удостоен высокого звания «Город-Герой».

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает 5 Героев Советского Союза и 39 Героев Российской Федерации, что подчеркивает значимость и величие их подвигов. В связи с этим, правительство города совместно с Советом Героев разработало масштабный план мероприятий, посвящённых Дню Героев Отечества, который включает в себя порядка ста различных событий. Эти мероприятия направлены на то, чтобы увековечить память о героических поступках и подвиге наших соотечественников, а также на воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.

Возложения цветов и венков к воинским мемориалам и памятникам, а также различные культурные и образовательные мероприятия, запланированные в рамках празднования, позволят каждому желающему принять участие в чествовании героев и вспомнить о тех, кто отдал свои жизни ради нашей свободы и независимости.

