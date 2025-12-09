В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»

Празднование Дня Героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря, стартовало сегодня в Санкт-Петербурге с торжественно-траурной церемонии, проходившей у обелиска «Городу-Герою Ленинграду», расположенного на площади Восстания. Эта памятная дата, отмечающая подвиги героев, отдавших свои жизни за защиту Родины, собрала множество почётных гостей и участников, которые пришли, чтобы отдать дань уважения.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, среди которых губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, а также председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Также в числе гостей были Геннадий Фоменко, который возглавляет Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и Сергей Бураков, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации и Герой России.

Кроме того, на церемонии присутствовал Владимир Касатонов, начальник Главного штаба и первый заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России, а также Георгий Журавлёв, председатель Региональной общественной организации «Ассоциация Ветеранов Специальной Военной Операции «Защитники Родины» в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа по военно-политической работе Виталий Янковец также был среди участников мероприятия.

В церемонии принимали участие члены Правительства Санкт-Петербурга, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания, ветераны специальной военной операции и Вооружённых Сил, юнармейцы, волонтёры Победы и активисты общественных патриотических движений. Все они собрались, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за защиту города и страны. В знак уважения к подвигам героев, участники мероприятия почтили их память минутой молчания.

Александр Беглов, выступая перед собравшимися, подчеркнул важность и значимость этого дня. Он отметил, что наш город вписал ярчайшие страницы в воинскую летопись России, а защитники и жители блокадного Ленинграда проявили беспримерный героизм во время тяжелейших испытаний. Он также напомнил, что в этом году, по решению Президента России, мы впервые отметили день окончания Ленинградской битвы как День воинской славы России, что подчеркивает историческую значимость этого события.

Ленинградская битва, длившаяся более двух с половиной лет, стала самым продолжительным сражением в истории Великой Отечественной войны и оставила глубокий след в истории нашего народа. Именно благодаря мужеству и стойкости ленинградцев, город в числе первых был удостоен высокого звания «Город-Герой».

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает 5 Героев Советского Союза и 39 Героев Российской Федерации, что подчеркивает значимость и величие их подвигов. В связи с этим, правительство города совместно с Советом Героев разработало масштабный план мероприятий, посвящённых Дню Героев Отечества, который включает в себя порядка ста различных событий. Эти мероприятия направлены на то, чтобы увековечить память о героических поступках и подвиге наших соотечественников, а также на воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.

Возложения цветов и венков к воинским мемориалам и памятникам, а также различные культурные и образовательные мероприятия, запланированные в рамках празднования, позволят каждому желающему принять участие в чествовании героев и вспомнить о тех, кто отдал свои жизни ради нашей свободы и независимости.