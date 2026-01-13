Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области с радостью анонсирует запуск третьего потока образовательной программы под названием «Герои добрых дел». Эта инициатива направлена на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей, предоставляя им возможность получить необходимые знания и навыки для реализации своих социальных и культурных проектов. Обучение пройдет 23 января в «Доме дружбы Ленинградской области», который находится по адресу: Санкт-Петербург, Потёмкинская улица, 2.

В этом году программа была существенно обновлена, чтобы максимально соответствовать потребностям участников. Она станет настоящим путеводителем по всем аспектам взаимодействия с местным сообществом, включая социальные и культурные проекты, юридические нюансы и доступные меры поддержки. Как отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти, с 2026 года инициативы, выдвинутые участниками СВО, будут иметь приоритет при участии в региональных конкурсах. Это говорит о том, что власти готовы поддерживать участников на каждом этапе их деятельности.

В рамках программы участники смогут узнать о различных мерах поддержки социальных инициатив, которые действуют в Ленинградской области. Также предусмотрен пошаговый разбор процесса регистрации некоммерческих организаций (НКО), что является важным аспектом для многих начинающих проектов. Участники смогут ознакомиться с налоговыми и юридическими нюансами, что поможет избежать распространенных ошибок и сделать процесс более прозрачным.

Кроме того, программа включает в себя информацию о том, как привлекать средства для развития своей организации. Это особенно актуально для тех, кто хочет реализовать свои идеи, но не знает, с чего начать. Участники также получат полезные советы по «упаковке» своей идеи: как правильно презентовать и продумать проект, чтобы он был поддержан. Практическая работа и встречи с экспертами помогут каждому участнику получить готовый план запуска своего проекта.

Важно отметить, что на различные проекты, включая адаптивный спорт, поддержку ветеранов СВО, культурные инициативы и благоустройство, можно получить финансирование в размере до 4 миллионов рублей. Это отличная возможность для тех, кто хочет внести свой вклад в развитие сообщества.

Не упустите шанс стать частью этого важного события! Обучение пройдет 23 января с 10:00 до 16:00 в «Доме дружбы Ленинградской области». Регистрация доступна по специальной ссылке . Участие в программе абсолютно бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее позаботиться о своей регистрации.