Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»

В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»

Опубликовал: Вадик Котов
Администрация Ленобласти
За неделю 30 ветеранов специальной военной операции узнают, как открыть и вести бизнес с нуля

С радостью сообщаем о запуске четвёртого потока программы «Бизнес Героев 47», которая предоставляет уникальную возможность для ветеранов специальной военной операции. В течение одной недели тридцать участников смогут получить ценные знания и навыки, необходимые для того, чтобы открыть и успешно вести собственный бизнес с нуля. Эта образовательная программа нацелена на поддержку ветеранов, помогая им адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свои предпринимательские амбиции.

Светлана Нерушай, председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, подчеркнула важность данной инициативы. Она отметила, что высокий интерес со стороны участников свидетельствует о значимости и актуальности программы, которая уже успела зарекомендовать себя как эффективный инструмент поддержки. В этом году более ста ветеранов СВО успешно завершили аналогичный курс, что подтверждает востребованность образовательных программ в данной сфере.

Кроме того, в планах организаторов стоит расширение курса, как по продолжительности, так и по содержанию, что позволит сделать обучение ещё более насыщенным и полезным для участников. Это даст возможность ветеранам не только получить теоретические знания, но и практические навыки, которые помогут им в дальнейшем строить успешный бизнес. Программа «Бизнес Героев 47» нацелена на то, чтобы вооружить ветеранов необходимыми инструментами для достижения успеха в предпринимательской деятельности, что, безусловно, станет важным шагом на пути к их дальнейшей интеграции в общество.

