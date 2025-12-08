В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»

С радостью сообщаем о запуске четвёртого потока программы «Бизнес Героев 47», которая предоставляет уникальную возможность для ветеранов специальной военной операции. В течение одной недели тридцать участников смогут получить ценные знания и навыки, необходимые для того, чтобы открыть и успешно вести собственный бизнес с нуля. Эта образовательная программа нацелена на поддержку ветеранов, помогая им адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свои предпринимательские амбиции.

Светлана Нерушай, председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, подчеркнула важность данной инициативы. Она отметила, что высокий интерес со стороны участников свидетельствует о значимости и актуальности программы, которая уже успела зарекомендовать себя как эффективный инструмент поддержки. В этом году более ста ветеранов СВО успешно завершили аналогичный курс, что подтверждает востребованность образовательных программ в данной сфере.

Кроме того, в планах организаторов стоит расширение курса, как по продолжительности, так и по содержанию, что позволит сделать обучение ещё более насыщенным и полезным для участников. Это даст возможность ветеранам не только получить теоретические знания, но и практические навыки, которые помогут им в дальнейшем строить успешный бизнес. Программа «Бизнес Героев 47» нацелена на то, чтобы вооружить ветеранов необходимыми инструментами для достижения успеха в предпринимательской деятельности, что, безусловно, станет важным шагом на пути к их дальнейшей интеграции в общество.