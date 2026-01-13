ента новостей

В Петербурге открыт новый корпус Университета имени академика И.П. Павлова

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов и Михаил Мурашко открыли новый корпус Первого Санкт‑Петербургского государственного медицинского университета

12 января 2023 года в Санкт-Петербурге состоялось важное событие в сфере здравоохранения: губернатор города Александр Беглов и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко торжественно открыли новый корпус Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Этот новый медицинский объект стал значимым дополнением к существующим учреждениям, предоставляющим медицинские услуги, и будет служить важной базой для дальнейшего развития медицинской науки и практики в регионе.

В новом корпусе разместился клинико-реабилитационный центр, который является частью клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой. Также в этом здании находится новая часть клиники офтальмологии. Губернатор и министр провели экскурсию по современным помещениям, включая дневной стационар центра, операционный блок клиники офтальмологии и отделение реабилитации, где они смогли оценить уровень оснащенности и качество медицинских услуг, предоставляемых здесь.

Александр Беглов в своем выступлении отметил, что развитие системы здравоохранения является приоритетом для государства, и подчеркнул, что по поручению Президента России ведется последовательная работа по улучшению всех ее звеньев. Он акцентировал внимание на том, что особое внимание уделяется высокотехнологичной медицинской помощи, которая становится все более доступной для граждан. В рамках приоритетного проекта «Здоровье петербуржцев» были достигнуты значительные успехи в борьбе с онкологическими заболеваниями, и новый корпус университета, построенный по указанию Президента, объединяет два ключевых направления — онкологию и офтальмологию — для улучшения медицинского обслуживания в городе.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также высказал свою позицию по поводу развития медицины в стране. Он отметил, что речь идет не только о клинической части, но и о кадровом обеспечении, а также о научной деятельности. Санкт-Петербург, по его словам, является уникальным городом, где губернатор активно поддерживает все эти направления и всегда готов к сотрудничеству с медицинским сообществом.

Научно-исследовательский институт имени Раисы Горбачевой, расположенный в новом корпусе, является ведущим центром трансплантации костного мозга в России. Каждый год здесь оказывают помощь и спасают жизни тысячам пациентов, особенно детям, страдающим от серьезных заболеваний. Открытие нового корпуса расширяет возможности института, позволяя оказывать помощь еще большему числу детей, которые нуждаются в лечении от смертельных болезней. Современное оборудование и передовые медицинские технологии, доступные в новом центре, соответствуют самым высоким мировым стандартам, что позволяет проводить лечение даже в амбулаторном режиме.

Кроме того, в новом корпусе созданы все необходимые условия для полноценной медицинской, психологической и педагогической реабилитации юных пациентов. Важным элементом этого процесса является созданный в корпусе учебный класс, который поможет детям осваивать школьную программу, несмотря на их временную недоступность к обычному образованию из-за болезни.

В новой клинике офтальмологии также предусмотрены современные диагностические и операционные отделения, которые оборудованы по последнему слову техники. Губернатор Беглов обратил внимание на то, что в последние годы Санкт-Петербург уделяет особое внимание развитию офтальмологии. Город активно увеличивает количество операций по лечению катаракты, особенно у пожилых людей, что является важной частью программы по улучшению здоровья населения.

