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Питерец.ру » Общество » В Петербурге начал работу Международный форум по ядерной медицине стран БРИКС

В Петербурге начал работу Международный форум по ядерной медицине стран БРИКС

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов открыл Международный форум по ядерной медицине стран БРИКС

Сегодня в Петербурге начал работу Международный форум по ядерной медицине стран БРИКС. Участников и гостей форума приветствовали Министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов.

Как сказал глава северной столицы, Петербург не случайно стал местом проведения форума. Больше ста лет назад именно здесь зарождалась российская радиология и ядерная медицина. В 1918 году профессор Неменов и академик Иоффе создали первый в мире научно-исследовательский институт рентгенорадиологического профиля. Сейчас это Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика Анатолия Михайловича Гранова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поблагодарил Александра Беглова за возможность проведения форума в Санкт‑Петербурге.

«Страны БРИКС активно развивают научные исследования. Использование потенциала наших стран может стать основой для глобальной архитектуры здравоохранения»,– отметил Михаил Мурашко.

Накануне форума вышел указ Президента о приоритетных направлениях научно-технического развития и передовых технологий. Радиофармацевтика вошла в число этих приоритетных направлений.

«Одна из целей форума - обмен опытом по использованию передовых научных разработок. У стран БРИКС большой потенциал в разработке и применении ядерной медицины. Нужно объединить усилия по внедрению последних достижений, новых препаратов. За ядерной медициной – будущее. Она открывает возможность для индивидуального лечения каждого пациента», – сказал Александр Беглов.

Первый Международный форум по ядерной медицине БРИКС высокого уровня пройдет 20–21 июня.

В мероприятии принимают участие около 200 участников, представляющих профильные ведомства, научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения, разработчиков и производителей фармпрепаратов.

В ходе форума планируется обсудить лучшие практики по ядерной медицине БРИКС, который планируется презентовать и распространять в рамках ООН, ВОЗ, МАГАТЭ и МАИР.

Источник: Администрация Петербурга
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