НИИ скорой помощи имени Джанелидзе получил новый лечебный корпус

В Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе состоялось открытие корпуса отделения экстренной медицинской помощи. Новое многофункциональное и высокотехнологическое здание расширит возможности института, благодаря которому учреждение сможет принимать дополнительно около 350 пациентов в сутки.

На осмотр приехали спикер парламента Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, депутат Антон Соловьев, представители исполнительной власти Петербурга и главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Им показали приемное отделение, операционный блок и кабинеты лучевой диагностики.

Гости встретились с сотрудниками и студентами НИИ имени Джанелидзе. Александр Бельский поздравил собравшихся с открытием нового здания института и подчеркнул важность развития городской системы здравоохранения.

– Мы видим, насколько сильно меняется в последние годы петербургская медицина. Город задает новую планку. Перед нами стоит задача сделать так, чтобы уровень и качество медицинского обслуживания в Петербурге стали такими, какие мы увидели сегодня в этом корпусе, – сказал он.

Губернатор в свою очередь выделил главные особенности здания.

– Площадь 24 тысячи квадратных метров, 10 операционных, 8 реанимаций. Все необходимое оборудование здесь – самое современное. Медицинскому персоналу созданы комфортные условия для работы, – подчеркнул он.

По видеоконференцсвязи президент НИИ имени Джанелидзе Вадим Мануковский рассказал о необходимости построить на территории института клинико-диагностический и учебный центры, а также привести в порядок фасады двух зданий НИИ. Кроме того, руководитель учреждения попросил Губернатора возглавить попечительский совет, направленный на поддержку медцентра. Александр Беглов дал поручение главе Фрунзенского района Константину Серову выделить землю под учебный корпус и принял предложение о руководстве советом. Остальные вопросы он пообещал обязательно рассмотреть.

Коллективу НИИ имени Джанелидзе подарили сертификат на дополнительное оборудование – эндохирургическую стойку с инструментарием для операций.

Для эффективного лечения больных здание оснащено новейшим диагностическим оборудованием – аппаратами для проведения КТ, МРТ, рентгенологических исследований, ультразвуковой и эндоскопической аппаратурой. Установленная пневмопочта позволяет оперативно передавать данные с анализами в лабораторию. Еще одна особенность нового корпуса – расположение рядом с вертолетной площадкой, что обеспечивает незамедлительную доставку экстренных пациентов в операционные.

Добавим, отделение построили по поручению Губернатора Санкт-Петербурга. Планируется, что оно заработает в марте следующего года.