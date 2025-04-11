В МВД РФ предупредили о мошеннической схеме якобы об ускорении интернета

Мошенники используют предложение якобы об ускорении интернета для получения доступа к персональным данным. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, люди могут установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам.

Иногда аферисты также просят потенциальную жертву включить демонстрацию экрана, тем самым позволив мошенникам «в прямом эфире» считать коды авторизации.

Распространение фейковых предложений по "ускорению интернета" — пример того, как мошенники адаптируются под запросы пользователей, эксплуатируя технологическую неграмотность некоторых граждан, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Обещание быстрого улучшения качества связи вызывает интерес у граждан, особенно в регионах с нестабильным интернетом, но за этим часто скрываются вредоносные действия, направленные на кражу данных», - предупредил депутат.

Угроза становится особенно серьёзной, когда злоумышленники получают доступ к устройству с правами администратора. Подобные схемы позволяют удалённо управлять устройством жертвы, включая доступ к банковским приложениям. Под видом "настроек сети" пользователю фактически подключают вредоносное ПО, часто маскирующееся под легитимные приложения, отметил Немкин.