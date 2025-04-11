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Питерец.ру » Общество » В МВД РФ предупредили о мошеннической схеме якобы об ускорении интернета

В МВД РФ предупредили о мошеннической схеме якобы об ускорении интернета

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Единственный эффективный способ защиты — повышение цифровой грамотности и регулярное информирование граждан о подобных схемах, считают в Госдуме. 

Мошенники используют предложение якобы об ускорении интернета для получения доступа к персональным данным. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, люди могут установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам.

Иногда аферисты также просят потенциальную жертву включить демонстрацию экрана, тем самым позволив мошенникам «в прямом эфире» считать коды авторизации.

Распространение фейковых предложений по "ускорению интернета" — пример того, как мошенники адаптируются под запросы пользователей, эксплуатируя технологическую неграмотность некоторых граждан, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Обещание быстрого улучшения качества связи вызывает интерес у граждан, особенно в регионах с нестабильным интернетом, но за этим часто скрываются вредоносные действия, направленные на кражу данных», - предупредил депутат.

Угроза становится особенно серьёзной, когда злоумышленники получают доступ к устройству с правами администратора. Подобные схемы позволяют удалённо управлять устройством жертвы, включая доступ к банковским приложениям. Под видом "настроек сети" пользователю фактически подключают вредоносное ПО, часто маскирующееся под легитимные приложения, отметил Немкин.

«Особенно опасна практика включения демонстрации экрана — это даёт мошенникам возможность в реальном времени увидеть одноразовые пароли и другие конфиденциальные данные. В такой ситуации даже двухфакторная аутентификация не спасает, ведь злоумышленники видят коды одновременно с пользователем. Единственный эффективный способ защиты — повышение цифровой грамотности и регулярное информирование граждан о подобных схемах. Важно продвигать культуру отказа от установки ПО по чьей-либо устной инструкции и объяснять, что ни один провайдер или официальный сервис не предлагает "ускорение интернета" через сторонние приложения или демонстрацию экрана», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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