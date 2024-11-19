Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея

На рабочем совещании, проведенном губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым с участием членов городского правительства, был окончательно утвержден масштабный проект планировки и межевания территорий во Фрунзенском районе. Центральным элементом проекта стало строительство современного ледового стадиона, предназначенного для проведения соревнований по конькобежному спорту и хоккею с высоким уровнем комфорта для спортсменов и зрителей. Этот спортивный комплекс, помимо основной ледовой арены, вмещающей, по предварительным оценкам, более 5000 зрителей, включит в себя современный медико-восстановительный центр, оснащенный передовым оборудованием для физиотерапии и реабилитации спортсменов, а также 25-метровый бассейн, необходимый для комплексной подготовки атлетов. Проект предусматривает интеграцию стадиона в существующую городскую инфраструктуру за счет строительства новых дорог и проездов, обеспечивая удобный подъезд как для личного, так и для общественного транспорта.

Особое внимание в проекте уделено Трамвайному парку №1, который будет перенесен на новую площадку в непосредственной близости от ледового стадиона. Это не только обеспечит удобство обслуживания и ремонта трамвайного подвижного состава, но и позволит оптимизировать трамвайное сообщение во Фрунзенском районе, улучшая его доступность для жителей. Для синхронной работы двух объектов – стадиона и трамвайного парка – планируется установка шести новых мощных трансформаторных подстанций. Это позволит не только обеспечить бесперебойное энергоснабжение обоих объектов, но и значительно повысит надежность электросетей во всем районе, снизив риск перебоев с электричеством для жилых домов, предприятий и других объектов инфраструктуры.

Проект предусматривает максимальное использование экологически чистых и энергоэффективных технологий при строительстве как самого стадиона, так и трансформаторных подстанций. В частности, будут применены современные системы теплоизоляции, энергосберегающее освещение, а также возобновляемые источники энергии, например, солнечные батареи, в соответствии с программой повышения энергоэффективности Санкт-Петербурга. Кроме того, проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории, создание зеленых зон и пешеходных дорожек, что положительно скажется на экологической обстановке района. Строительство стадиона и перенос трамвайного парка являются частью широкой программы развития спортивной инфраструктуры и общественного транспорта Санкт-Петербурга, нацеленной на улучшение качества жизни горожан. Ожидается, что завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию принесут значительные позитивные изменения для жителей Фрунзенского района. В планах также создание удобных парковок для автомобилей и велосипедных стоянок, чтобы максимально упростить доступ к новому спортивному комплексу.