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Питерец.ру » Общество » Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея

Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион для конькобежного спорта и хоккея

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Александр Беглов: Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион-трансформер

На рабочем совещании, проведенном губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым с участием членов городского правительства, был окончательно утвержден масштабный проект планировки и межевания территорий во Фрунзенском районе.  Центральным элементом проекта стало строительство современного ледового стадиона, предназначенного для проведения соревнований по конькобежному спорту и хоккею с высоким уровнем комфорта для спортсменов и зрителей.  Этот спортивный комплекс, помимо основной ледовой арены, вмещающей, по предварительным оценкам,  более 5000 зрителей,  включит в себя  современный медико-восстановительный центр, оснащенный передовым оборудованием для физиотерапии и реабилитации спортсменов, а также  25-метровый бассейн, необходимый для комплексной подготовки атлетов.  Проект предусматривает  интеграцию стадиона в существующую городскую инфраструктуру за счет строительства новых дорог и проездов, обеспечивая удобный подъезд как для личного, так и для общественного транспорта.

Особое внимание в проекте уделено Трамвайному парку №1, который будет перенесен на новую площадку в непосредственной близости от ледового стадиона. Это  не только обеспечит удобство обслуживания и ремонта трамвайного подвижного состава, но и позволит оптимизировать трамвайное сообщение во Фрунзенском районе, улучшая его доступность для жителей.  Для синхронной работы двух объектов – стадиона и трамвайного парка –  планируется установка шести новых мощных трансформаторных подстанций.  Это позволит не только обеспечить бесперебойное энергоснабжение обоих объектов, но и значительно повысит надежность электросетей во всем районе,  снизив риск перебоев с электричеством для жилых домов, предприятий и других объектов инфраструктуры.

Проект предусматривает  максимальное использование экологически чистых и энергоэффективных технологий  при строительстве как самого стадиона, так и  трансформаторных подстанций.  В частности,  будут применены современные системы теплоизоляции,  энергосберегающее освещение, а также  возобновляемые источники энергии, например, солнечные батареи, в  соответствии с  программой  повышения энергоэффективности Санкт-Петербурга.  Кроме того,  проектом  предусматривается  благоустройство прилегающей территории, создание зеленых зон и пешеходных дорожек, что  положительно  скажется на  экологической обстановке района.  Строительство  стадиона  и  перенос трамвайного парка  являются  частью  широкой программы  развития  спортивной инфраструктуры  и  общественного транспорта  Санкт-Петербурга, нацеленной на улучшение качества жизни горожан.  Ожидается, что  завершение  строительства  и  ввод  объектов  в  эксплуатацию  принесут  значительные  позитивные  изменения  для  жителей  Фрунзенского  района.   В  планах  также  создание  удобных  парковок  для  автомобилей  и  велосипедных  стоянок,  чтобы  максимально  упростить  доступ  к  новому  спортивному  комплексу.

Источник: Администрация Петербурга
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