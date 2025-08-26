ента новостей

17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
12:36
Концерт Вивальди «Времена года»
10:16
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
09:57
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга отправили гуманитарный груз в зону СВО

25 августа 2024 года состоялась очередная отправка гуманитарной помощи бойцам Ленинградского полка, участвующим в специальной военной операции. Инициаторами этой акции выступили депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова, Константин Чебыкин и Юрий Гладунов. Эта инициатива является логическим продолжением целенаправленной и систематической работы петербургских парламентариев по оказанию всеобъемлющей поддержки российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Важно отметить, что подобные акции осуществляются на регулярной основе, демонстрируя непрерывную заботу о защитниках Родины.

Состав гуманитарного груза был тщательно подобран с учетом конкретных потребностей бойцов Ленинградского полка. В этот раз основное внимание было уделено обеспечению подразделения современным оборудованием для радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Это решение было принято не случайно. Список необходимых предметов был сформирован на основе прямых обращений и заявок самих военнослужащих, что гарантирует максимальную эффективность и практическую полезность поставляемого оборудования. Такой подход позволяет избежать ситуации, когда помощь оказывается нецелевым образом, а сосредоточить усилия на тех аспектах, которые действительно важны для обеспечения боеспособности и безопасности бойцов на передовой.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, комментируя отправку груза, подчеркнул значимость предоставленной техники для укрепления позиций российских военнослужащих и расширения их оперативных возможностей. Он особо отметил, что современные средства радиоразведки и радиоэлектронной борьбы предоставляют бойцам существенное тактическое преимущество, повышая их эффективность и безопасность в условиях боевых действий. Его слова подчеркнули, что деятельность Законодательного Собрания не ограничивается лишь формальным выполнением обязанностей, а является проявлением глубокой ответственности перед защитниками страны.

Депутат Анастасия Мельникова добавила к официальному комментарию важные эмоциональные акценты. Она подчеркнула, что каждая отправленная посылка – это не только материальная поддержка, но и символ заботы, внимания и уверенности в том, что бойцы не забыты и их вклад высоко ценится на Родине. Это слова поддержки и надежды, которые важны не менее, чем самое современное оборудование. Они поднимают боевой дух и укрепляют веру в победу.

Константин Чебыкин, в свою очередь, акцентировал внимание на важности объединения усилий в оказании помощи военнослужащим. Он отметил, что активное участие жителей Санкт-Петербурга в сборе гуманитарной помощи демонстрирует высокую степень консолидации общества и глубокое понимание значимости поддержки наших бойцов на передовой. Это показывает настоящее единство народа и готовность оказать всемерную помощь своим защитникам.

В организации сбора гуманитарной помощи приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Правительство города, представители делового сообщества и множество неравнодушных петербуржцев, которые внесли свой вклад в эту важную инициативу. Это говорит о широкой общественной поддержке проводимых мероприятий и общем стремлении помочь тем, кто защищает интересы страны. Доставка гуманитарного груза в зону проведения СВО запланирована на ближайшее время, что обеспечит своевременную передачу необходимого оборудования и поддержку бойцам Ленинградского полка. 

