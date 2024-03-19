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Питерец.ру » Общество » Очередную партию помощи передали из Петербурга в зону СВО

Очередную партию помощи передали из Петербурга в зону СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Региональная общественная приёмная «Единой России» загрузила собранный петербуржцами груз в именной УАЗ «Александр Мальцев». Он доставил всё на передовую

Петербургское региональное отделение «Единой России» продолжает сбор и отправку помощи воинским подразделения в зоне СВО и жителям новых регионов страны. Очередную партию собранного груза волонтеры приёмной партии передали в именной УАЗ «Александр Мальцев», который в гуманитарном конвое с ещё двумя автомобилями 16 марта выехал из Северной столицы на запад.

Отправку конвоя обеспечила петербургская приёмная Комитета Госдумы по обороне и благотворительный фонд «Суворов».

На именном УАЗе – портрет героя Александра Мальцева и реплика «Я возвращаюсь!». Сибиряк Мальцев в 2011 году перебрался в Санкт-Петербург и работал сварщиком, а в сентябре 2022 года был призван в российскую армию по частичной мобилизации и служил в гвардейских частях под позывным «Кубань». Ровно год назад, в марте 2023 года, в бою у Кременной он был смертельно ранен. За проявленный в ходе боя героизм указом Президента РФ Мальцеву Александру Викторовичу посмертно присвоено звание Героя России.

В партии груза, которая отправлена на передовую, – сухие души, изготовленные женщинами-волонтерами Курортного и Приморского районов Петербурга, медикаменты и сладости, которые петербуржцы собрали для фронта в первый месяц весны.

Семь коробок различных грузов передал коллектив Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района города.

«Здесь 297 банок каши с говядиной, 84 пары утепленных носков, еще две пары – связанных мамой нашей сотрудницы, и ещё открытки, которые сделали своими руками для бойцов, ребята - реабилитанты, получающие помощь в нашем социальном учреждении», – рассказал сотрудник, передававший груз.

Общественная приёмная «Единой России» продолжает сбор помощи. Прежде всего, необходимы продукты длительного срока хранения, теплые вещи, предметы гигиены, а также то, что требуется бойцам в военно-полевых условиях, - окопные свечи, маскировочные сети, медикаменты и медизделия для оперативной медицинской помощи, тёплые письма и открытки. Сбор вещей осуществляется по адресу: Конногвардейский бул., д.4, подъезд 3.

Источник: Единая Россия
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