Депутаты Петербурга вручили подарки бойцам Ленинградского полка

Председатель ЗакС Петербурга Александр Бельский, вместе с депутатами Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым, а также журналистом и специальным представителем Губернатора по работе в новых регионах, Александром Малькевичем, недавно посетили бойцов Ленинградского полка на передовой линии в зоне специальной военной операции.

В ходе встречи, парламентарии вручили подарки отличившимся военнослужащим и приняли участие в церемонии награждения солдат и офицеров государственными знаками отличия, такими как боевые ордена и медали.

Александр Бельский поделился информацией о том, что в ходе встречи с командованием и личным составом Ленинградского полка были определены новые потребности в доставке шефской помощи. В предыдущие дни, Правительство, депутаты и жители города отправили очередную партию груза, включая теплую одежду, элементы обмундирования и предметы бытового и военного назначения. Работа в этом направлении будет продолжена, и все просьбы личного и семейного характера от бойцов будут выполнены.

Бойцы выразили искреннюю благодарность Губернатору города, жителям Санкт-Петербурга и всему Северо-Западу за их поддержку. Они подчеркнули свой боевой настрой и заверили, что все поставленные Президентом задачи будут выполнены, и победа на их стороне.

Юрий Гладунов отметил, что военнослужащие выразили признательность Губернатору города, Александру Беглову, за решение направить в зону специальной военной операции экскаваторы. Они оказались незаменимыми в фортификационных и хозяйственных работах.

Константин Чебыкин сообщил, что в ближайшее время Ленинградскому полку будет отправлена новая партия шефской помощи в соответствии с их заявками. Он подчеркнул, что каждый раз, когда они посещают полк, выясняют потребности солдат и стараются выполнить их запросы. В следующей поездке в Петербург они соберут еще одну партию зимней одежды для бойцов.

В ходе общения с одним из военнослужащих, один из депутатов получил особый подарок.