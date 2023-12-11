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Питерец.ру » Общество » Депутаты Петербурга вручили подарки бойцам Ленинградского полка

Депутаты Петербурга вручили подарки бойцам Ленинградского полка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты встретились с бойцами Ленинградского полка

Председатель ЗакС Петербурга Александр Бельский, вместе с депутатами Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым, а также журналистом и специальным представителем Губернатора по работе в новых регионах, Александром Малькевичем, недавно посетили бойцов Ленинградского полка на передовой линии в зоне специальной военной операции.

В ходе встречи, парламентарии вручили подарки отличившимся военнослужащим и приняли участие в церемонии награждения солдат и офицеров государственными знаками отличия, такими как боевые ордена и медали.

Александр Бельский поделился информацией о том, что в ходе встречи с командованием и личным составом Ленинградского полка были определены новые потребности в доставке шефской помощи. В предыдущие дни, Правительство, депутаты и жители города отправили очередную партию груза, включая теплую одежду, элементы обмундирования и предметы бытового и военного назначения. Работа в этом направлении будет продолжена, и все просьбы личного и семейного характера от бойцов будут выполнены.

Бойцы выразили искреннюю благодарность Губернатору города, жителям Санкт-Петербурга и всему Северо-Западу за их поддержку. Они подчеркнули свой боевой настрой и заверили, что все поставленные Президентом задачи будут выполнены, и победа на их стороне.

Юрий Гладунов отметил, что военнослужащие выразили признательность Губернатору города, Александру Беглову, за решение направить в зону специальной военной операции экскаваторы. Они оказались незаменимыми в фортификационных и хозяйственных работах.

Константин Чебыкин сообщил, что в ближайшее время Ленинградскому полку будет отправлена новая партия шефской помощи в соответствии с их заявками. Он подчеркнул, что каждый раз, когда они посещают полк, выясняют потребности солдат и стараются выполнить их запросы. В следующей поездке в Петербург они соберут еще одну партию зимней одежды для бойцов.

В ходе общения с одним из военнослужащих, один из депутатов получил особый подарок.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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