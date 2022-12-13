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Питерец.ру » Общество » В Петербурге усиливают антитеррористические меры

В Петербурге усиливают антитеррористические меры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Губернатор Александр Беглов провёл совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба

Губернатор Александр Беглов провёл совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Санкт‑Петербурга.

«Обстановка в Петербурге стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, межнациональных и межконфессиональных конфликтов не было. Вместе с тем мы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации», – сказал глава города.

На заседании обсуждались новые меры противодействия терроризму. Были приняты решения по вопросам антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе в новогодние праздники, и на транспорте.

Губернатор подчеркнул, что в условиях повышения угрозы диверсий и терактов власти усиливают антитеррористическую защищенность городских объектов. В том числе промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц и других мест массового пребывания людей.

«Формальный подход не допустим. Обращаю внимание на своевременность и качество исполнения принятых решений», – сказал Александр Беглов.

В течение 2022 года в Петербурге не было допущено ни одного теракта.

Источник: Администрация Петербурга
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