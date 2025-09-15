ента новостей

15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
14:27
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
14:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
13:37
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
13:33
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения

На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
На Ладожском мосту до 11 октября перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном снижении пропускной способности на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и пограничным пунктом с Норвегией, в связи с проведением дорожных работ.

По информации начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 19 сентября по 11 октября на Ладожском мосту будет частично ограничено движение транспорта в направлении Санкт-Петербурга. Это связано с локальными работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции. На период проведения работ одна полоса движения будет закрыта, а на оставшейся полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Движение в направлении Мурманска будет осуществляться в обычном режиме по двум полосам.

Указанные работы проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности на участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения.

Пузыревский уточнил, что работы будут выполняться на мосту через реку Нева, расположенном на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Возможна корректировка сроков проведения работ в зависимости от погодных условий.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-11-2024, 09:27
На Ладожском мосту перекроют одну полосу в направлении Мурманска
13-10-2023, 09:57
На Ладожском мосту на четыре дня перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга
17-08-2020, 19:52
На Ладожском мосту ограничат пропускную способность
22-07-2025, 10:58
На трассе «Кола» до 15 сентября будет введено реверсивное движение
18-06-2025, 17:04
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
6-11-2024, 17:29
На трассе «Кола» на мосту через реку Сарья введут реверсивное движение

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Вчера, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Вчера, 10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Вчера, 10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
Наверх