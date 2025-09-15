На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном снижении пропускной способности на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и пограничным пунктом с Норвегией, в связи с проведением дорожных работ.

По информации начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 19 сентября по 11 октября на Ладожском мосту будет частично ограничено движение транспорта в направлении Санкт-Петербурга. Это связано с локальными работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции. На период проведения работ одна полоса движения будет закрыта, а на оставшейся полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Движение в направлении Мурманска будет осуществляться в обычном режиме по двум полосам.

Указанные работы проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности на участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения.

Пузыревский уточнил, что работы будут выполняться на мосту через реку Нева, расположенном на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Возможна корректировка сроков проведения работ в зависимости от погодных условий.