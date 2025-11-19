На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о грядущем ограничении движения на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и норвежской границей, в связи с проведением дорожных работ.

Как заявил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в начале 2026 года на Ладожском мосту стартуют планово-предупредительные работы, что повлечет за собой перекрытие двух полос. На оставшихся полосах будет действовать ограничение скорости до 40 км/ч. Транспортное движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Ремонтные работы затронут мост через реку Нева, расположенный на 40-м километре указанной федеральной трассы, вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области.

Все работы будут выполнены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация.

Илья Пузыревский подчеркнул, что главная цель планово-предупредительных работ – заблаговременное устранение дефектов, предотвращающее снижение безопасности движения, грузоподъемности и долговечности искусственных сооружений. В условиях действующих нагрузок данные мероприятия должны обеспечить бесперебойный пропуск транспортных средств общей массой до 27 тонн и осевой нагрузкой до 10 тонн.

Завершение всех работ запланировано на 14 сентября 2027 года.