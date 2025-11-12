В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, недавно подписал важное постановление, которое касается предоставления субсидий в 2025 году. Это постановление, известное как «Об утверждении Порядка предоставления в 2025 году субсидий в целях оплаты соглашений о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги в социальной сфере по предоставлению социального обслуживания в форме на дому в соответствии с социальным сертификатом», имеет значительное значение для жителей города.

Согласно этому документу, субсидии будут направлены на поддержку организаций, которые, в соответствии с соглашением с правительством города, предоставляют специализированную услугу экстренной помощи, известную как «тревожная кнопка». Эта услуга предназначена для жителей Санкт-Петербурга, которые являются обладателями социального сертификата. Социальный сертификат может быть выдан гражданам, которые были признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому, что определяется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

Субсидии, предоставляемые в рамках данного постановления, смогут покрыть затраты, понесённые организациями в период с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года. Эти средства будут направлены на возмещение расходов, связанных с оказанием государственных услуг, которые предоставляются на основании социального сертификата. Это, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни тех петербуржцев, которые нуждаются в услуге «тревожная кнопка», так как она обеспечивает им необходимую поддержку и безопасность в повседневной жизни.

Выплата субсидий позволит улучшить доступность и качество предоставляемых социальных услуг, что, в свою очередь, будет способствовать удовлетворению потребностей граждан, нуждающихся в социальной помощи. Это важный шаг к созданию более комфортной и безопасной городской среды для всех жителей Санкт-Петербурга, особенно для тех, кто сталкивается с трудностями и нуждается в дополнительной поддержке. Таким образом, инициатива губернатора Беглова направлена на улучшение социального обслуживания в городе и создание более эффективной системы поддержки для его жителей.