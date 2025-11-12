ента новостей

12:24
В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»
12:15
Городской парламент принял закон о едином тарифе на проезд в электричках
12:09
В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»
13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»

В Петербурге выделят субсидии на услугу «тревожная кнопка»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Городские субсидии помогут удовлетворить потребности петербуржцев, нуждающихся в услуге «тревожная кнопка»

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, недавно подписал важное постановление, которое касается предоставления субсидий в 2025 году. Это постановление, известное как «Об утверждении Порядка предоставления в 2025 году субсидий в целях оплаты соглашений о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги в социальной сфере по предоставлению социального обслуживания в форме на дому в соответствии с социальным сертификатом», имеет значительное значение для жителей города.

Согласно этому документу, субсидии будут направлены на поддержку организаций, которые, в соответствии с соглашением с правительством города, предоставляют специализированную услугу экстренной помощи, известную как «тревожная кнопка». Эта услуга предназначена для жителей Санкт-Петербурга, которые являются обладателями социального сертификата. Социальный сертификат может быть выдан гражданам, которые были признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому, что определяется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

Субсидии, предоставляемые в рамках данного постановления, смогут покрыть затраты, понесённые организациями в период с 1 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года. Эти средства будут направлены на возмещение расходов, связанных с оказанием государственных услуг, которые предоставляются на основании социального сертификата. Это, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни тех петербуржцев, которые нуждаются в услуге «тревожная кнопка», так как она обеспечивает им необходимую поддержку и безопасность в повседневной жизни.

Выплата субсидий позволит улучшить доступность и качество предоставляемых социальных услуг, что, в свою очередь, будет способствовать удовлетворению потребностей граждан, нуждающихся в социальной помощи. Это важный шаг к созданию более комфортной и безопасной городской среды для всех жителей Санкт-Петербурга, особенно для тех, кто сталкивается с трудностями и нуждается в дополнительной поддержке. Таким образом, инициатива губернатора Беглова направлена на улучшение социального обслуживания в городе и создание более эффективной системы поддержки для его жителей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-10-2025, 13:18
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
5-04-2023, 17:05
Более 70 общественных объединений ветеранов и инвалидов получат субсидии
8-08-2025, 10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
24-03-2023, 13:25
В Петербурге негосударственные театры получат субсидии на постановку и показ спектаклей
19-08-2022, 13:26
Петербургу выделены субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии
22-12-2022, 15:47
ГУП «Пассажиравтотранс» получит субсидию на приобретение автобусов

Происшествия на дорогах

10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
7-11-2025, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
Наверх