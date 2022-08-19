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Питерец.ру » Экономика » Петербургу выделены субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии

Петербургу выделены субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Петербургу выделены субсидии из федерального бюджета на региональные социальные доплаты к пенсии

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации».

Соглашение заключается между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В соответствии с ним в 2022 году бюджету Санкт‑Петербурга из федерального бюджета предоставят субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии. 

Общий размер субсидий составит 1284931795 рублей, из них 501123400 рублей – средства федерального бюджета.

Число получателей денежных средств в этом году составит 122531 человек.

Источник: Администрация Петербурга
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