Петербургу выделены субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации».

Соглашение заключается между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В соответствии с ним в 2022 году бюджету Санкт‑Петербурга из федерального бюджета предоставят субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии.

Общий размер субсидий составит 1284931795 рублей, из них 501123400 рублей – средства федерального бюджета.

Число получателей денежных средств в этом году составит 122531 человек.