В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов

«Питерец.ру» сообщает, что власти Санкт-Петербурга приняли решение поддержать отечественный кинематограф. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, утверждающее порядок выделения субсидий российским кинокомпаниям, осуществляющим производство национальных кинолент на территории города. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации.

В 2025 году на поддержку кинематографистов из городского бюджета будет выделено 250 млн. руб. Предполагается, что благодаря этой финансовой помощи будет создано около 40 новых кинопроизведений. Претендовать на получение субсидий смогут юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, для которых производство фильмов является основным видом деятельности, что подтверждается соответствующим кодом ОКВЭД 59.11. Отбор кинокомпаний будет проводиться на конкурсной основе.

Одним из ключевых условий получения субсидии является использование в фильмах петербургских локаций, символики, природных, туристических и архитектурных объектов. Поддержка распространяется на различные жанры, включая художественные, документальные и анимационные фильмы.

В конкурсе могут участвовать как коммерческие, так и некоммерческие организации кинематографии. Предусмотрена возможность возмещения затрат на уже отснятые картины. Эта инициатива направлена на стимулирование развития кинематографического сектора в Санкт-Петербурге и укрепление имиджа города как одного из главных культурных центров России.