Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов

Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий кинокомпаниям, снимающим фильмы в Санкт-Петербурге. В 2025 году на эти цели будет направлено 250 млн. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что власти Санкт-Петербурга приняли решение поддержать отечественный кинематограф. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, утверждающее порядок выделения субсидий российским кинокомпаниям, осуществляющим производство национальных кинолент на территории города. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации.

В 2025 году на поддержку кинематографистов из городского бюджета будет выделено 250 млн. руб. Предполагается, что благодаря этой финансовой помощи будет создано около 40 новых кинопроизведений. Претендовать на получение субсидий смогут юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, для которых производство фильмов является основным видом деятельности, что подтверждается соответствующим кодом ОКВЭД 59.11. Отбор кинокомпаний будет проводиться на конкурсной основе.

Одним из ключевых условий получения субсидии является использование в фильмах петербургских локаций, символики, природных, туристических и архитектурных объектов. Поддержка распространяется на различные жанры, включая художественные, документальные и анимационные фильмы.

В конкурсе могут участвовать как коммерческие, так и некоммерческие организации кинематографии. Предусмотрена возможность возмещения затрат на уже отснятые картины. Эта инициатива направлена на стимулирование развития кинематографического сектора в Санкт-Петербурге и укрепление имиджа города как одного из главных культурных центров России.

