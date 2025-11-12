ента новостей

В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»

В Петербурге подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Лучших участников программы временной занятости подростков наградят почётным знаком «Кадры будущего»

14 ноября в 15:00 в историческом здании Смольного, расположенном по адресу Смольный проезд, дом 1, в аудитории 306, состоится торжественная церемония награждения подростков, которые принимали участие в программе временного трудоустройства. Это мероприятие будет посвящено вручению почётного знака Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, известного как «Кадры будущего». Данный знак вручается тем юным участникам, которые проявили себя наилучшим образом, продемонстрировав активность, высокую степень ответственности и мотивацию к труду.

Церемония награждения в Смольном уже стала доброй традицией, которая объединяет представителей различных органов власти, муниципальных образований, общественных организаций и работодателей. Все эти люди и организации играют важную роль в создании рабочих мест для подростков и активно поддерживают инициативы, связанные с программой временной занятости. Эта программа предоставляет подросткам возможность не только заработать, но и получить ценный опыт, который пригодится им в будущем.

После завершения официальной части мероприятия для награждённых подростков будет организована экскурсия по историческому зданию Смольного. Это отличная возможность для ребят познакомиться с историей и архитектурой одного из самых знаковых мест Санкт-Петербурга.

Каждый год в программу временного трудоустройства вовлекаются более 14 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые могут работать в свободное от учёбы время. Это важное направление работы Службы занятости населения, которое помогает молодым людям сделать первые шаги в их профессиональной жизни, а также освоить навыки, необходимые для будущей работы. Подростки имеют возможность трудиться в различных городских организациях, где они участвуют в благоустройстве города, помогают в организации мероприятий и занимаются работой с документами.

Особое внимание в программе уделяется поддержке подростков из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот. Это позволяет обеспечить равные возможности для всех участников и способствует их социальной адаптации. Награждение, которое состоится 14 ноября 2025 года, в 15:00, станет не только праздником для ребят, но и важным шагом на их пути к взрослой жизни, напоминая о том, что труд и стремление к успеху всегда будут оценены по достоинству.


