15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
Питерец.ру » Экономика » Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков

Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
sanktpeterburg.bezformata.com
Региональные власти Ленинградской области объявили о планах по расширению программы трудоустройства подростков, стремясь к существенному увеличению числа работающих несовершеннолетних к 2027 году

«Питерец.ру» сообщает, что Ленинградская область планирует активно вовлекать молодежь в трудовую деятельность. Губернатор Александр Дрозденко поставил задачу значительно расширить программу трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Согласно плану, в течение следующих двух лет количество трудоустроенных подростков должно увеличиться до 15-20 тыс. в год. Это рассматривается как важный шаг в решении вопроса занятости среди молодежи и как возможность для юных жителей региона приобрести первый трудовой опыт и заработать собственные деньги.

Как отметил губернатор, в настоящее время в Ленинградской области уже трудоустроено более 10 тыс. несовершеннолетних, причем 23% из них относятся к группе риска. В программе участвуют свыше 300 работодателей, которые предоставили рабочие места для молодежи. В текущем году работу нашли около 7,5 тыс. человек.

Для реализации этой масштабной инициативы из бюджета Ленинградской области выделено свыше 95 млн. руб. Эти средства предназначены для поддержки работодателей, создания новых рабочих мест для подростков и организации мероприятий по профессиональной ориентации.

