Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков

«Питерец.ру» сообщает, что Ленинградская область планирует активно вовлекать молодежь в трудовую деятельность. Губернатор Александр Дрозденко поставил задачу значительно расширить программу трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Согласно плану, в течение следующих двух лет количество трудоустроенных подростков должно увеличиться до 15-20 тыс. в год. Это рассматривается как важный шаг в решении вопроса занятости среди молодежи и как возможность для юных жителей региона приобрести первый трудовой опыт и заработать собственные деньги.

Как отметил губернатор, в настоящее время в Ленинградской области уже трудоустроено более 10 тыс. несовершеннолетних, причем 23% из них относятся к группе риска. В программе участвуют свыше 300 работодателей, которые предоставили рабочие места для молодежи. В текущем году работу нашли около 7,5 тыс. человек.

Для реализации этой масштабной инициативы из бюджета Ленинградской области выделено свыше 95 млн. руб. Эти средства предназначены для поддержки работодателей, создания новых рабочих мест для подростков и организации мероприятий по профессиональной ориентации.