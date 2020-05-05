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Питерец.ру » Общество » На КАД полностью перекроют три съезда

На КАД полностью перекроют три съезда

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Опубликовал: Вадик Котов
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На КАД полностью перекроют три съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожно-строительных работ, в рамках реконструкции северного участка, на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей (км 12 внутреннего кольца, км 129 внешнего кольца) полностью перекроют съезды № 3 и № 4.

«В период с 08:00 6 мая до 08:00 7 мая 2020 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД, в Санкт-Петербург, на Парашютную улицу и съезд из Санкт-Петербурга, с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«В это же время будет полностью перекрыт съезд на 17 километре внутреннего кольца КАД, в районе транспортной развязки с Выборгским шоссе, с разворотной петли на внутреннее кольцо КАД» - добавил Пузыревский.

Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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