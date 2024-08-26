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Съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе полностью перекроют

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе полностью перекроют

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 18-ом километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Выборгское шоссе полностью перекроют съезд №2.

«В связи с производством работ по устройству свайного фундамента шумозащитного экрана в период 3 по 12 сентября будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области и в направлении поселка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Дополнительно в период с 13 по 30 сентября перекроют переходно-скоростные полосы на выезде и въезде к Российской стекольной компании (АО «РСК»)» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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