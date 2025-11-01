В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга

Как можно эффективно популяризовать донорство крови и костного мозга? Этот вопрос, имеющий огромное значение для здоровья общества, стал центральной темой обсуждения на круглом столе, который собрал множество участников. В мероприятии приняли участие не только парламентарии и общественные деятели, но и представители молодёжных организаций, информационных структур, а также медицинского сообщества и средств массовой информации. Среди присутствующих были и почётные доноры как Санкт-Петербурга, так и всей Российской Федерации. Организатором этого важного события выступила автономная некоммерческая организация «Гуманитарный Добровольческий Корпус» Северная Столица.

На мероприятии с приветственным словом к участникам обратился Александр Ржаненков, который является председателем постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что приятно осознавать, что в нашем городе всё больше молодых людей принимают осознанное решение стать донорами. Ржаненков отметил, что круглый стол проходит накануне Дня народного единства, и выразил надежду, что общее стремление спасти чью-то жизнь путём сдачи крови объединит ещё больше молодых петербуржцев.

Также на мероприятии выступила Татьяна Засухина, главный врач Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения здравоохранения «Городская станция переливания крови». Она сообщила, что донорская активность в Санкт-Петербурге находится на высоком уровне, и в настоящее время в городе нет дефицита запасов крови и её компонентов. Засухина отметила, что показатель безвозмездного донорства в Санкт-Петербурге составляет 100%. Благодаря современному медицинскому оборудованию и уникальным технологиям заготовки, процесс забора крови стал безболезненным, быстрым и точным, что позволяет взять необходимый объём жизненно важного материала.

Важным аспектом работы донорских служб являются выездные бригады, которые пользуются большим спросом у различных городских учреждений и предприятий. График их работы расписан на несколько месяцев вперёд, что свидетельствует о высоком интересе к донорству. Кроме того, значимую работу в этой области проводит Совет по вопросам донорства крови и её компонентов, созданный при Правительстве Санкт-Петербурга. В состав этого совета входят специалисты службы крови региона, представители исполнительной и законодательной власти города, руководители некоммерческих организаций и другие эксперты.

Несмотря на достигнутые успехи, запасы крови и её компонентов необходимо регулярно пополнять. Поэтому важным остаётся вопрос развития пропаганды донорского движения. В этом направлении на помощь приходят средства массовой информации, которые играют ключевую роль в распространении информации о донорстве. Одним из постоянных информационных партнёров Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения здравоохранения «Городская станция переливания крови» является газета «Петербургский дневник», которая активно поддерживает инициативы по популяризации донорства.

Обсуждение на круглом столе подтвердило, что донорство — это не только возможность спасти жизнь, но и важный социальный акт, который объединяет людей. Участники мероприятия пришли к выводу, что необходимо продолжать работу по повышению осведомлённости населения о важности донорства, а также о том, как просто и безопасно стать донором. Важно, чтобы молодые люди понимали, что их вклад может иметь решающее значение для спасения жизни других людей.

Организация мероприятий, направленных на популяризацию донорства, проведение информационных кампаний, создание социальных роликов и публикация статей в СМИ — всё это может значительно повысить интерес к донорству среди молодёжи. Также стоит обратить внимание на использование социальных сетей, которые являются мощным инструментом для распространения информации и вовлечения молодого поколения в донорское движение.

Таким образом, круглый стол стал важной платформой для обсуждения вопросов, связанных с донорством, и выработки новых идей и инициатив, направленных на его развитие. Участники мероприятия выразили уверенность, что совместными усилиями можно добиться повышения донорской активности и создания в обществе культуры донорства, которая будет способствовать спасению жизней и улучшению здоровья населения в целом.