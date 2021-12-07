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Питерец.ру » Общество » Почти 4000 доноров помогли больницам Петербурга

Почти 4000 доноров помогли больницам Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Завершился проект по популяризации донорства крови и ее компонентов «Фонд Доноров» в 2021 году

Завершился проект по популяризации донорства крови и ее компонентов «Фонд Доноров» в 2021 году. За 12 месяцев работы проекта удалось пополнить донорскую копилку города на 1770 литров крови. Проект был реализован при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.   

В 2021 год донорское сообщество пополнили новые участники, которые сформировали свои донорские ячейки в вузах, ссузах, домах молодежи и подростково-молодежных центрах. На выездном мероприятии в рамках проекта «Героями Становятся» Фонда «Страна Помогает» 100 будущих лидеров донорского движения прошли 16 часовую образовательную программу повышения квалификации «Организатор донорского движения» по тематике донорства крови и костного мозга с выдачей удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Студенты получили необходимые компетенции для проведения донорских мероприятий, лекций о донорстве крови и костного мозга, а также узнали, как составлять и презентовать собственные проекты, формировать команду и грамотно планировать работу, чтобы не только всё успевать, но при этом не выгорать.

Не остался без внимания и добровольческий корпус проекта «Фонд Доноров», в рамках которого обучение и последующую аттестацию прошли 30 волонтеров. Волонтеры приобрели компетенции, чтобы уверенно популяризировать донорство. 

Именно благодаря волонтерам проект растет и развивается. Так, в этом году «Фонду Доноров» помогли почти 100 человек. Без добровольцев не проходит ни одна акция, ни одно мероприятие. Молодежь Санкт-Петербурга, студенты, активно помогают проводить и организовывать донорские акции. 

Говоря о студентах, в этом году прошло 17 акций, Дней Донора, в вузах города. За это время, кровь сдали более 1200 студентов, которые пополнили донорскую копилку города на 540 литров крови. Это кровь должна помочь 3603 пациентам. 

Традиционно в 18 отделениях переливания также прошли донорские акции, в рамках которых кровь сдал 2731 донор. Их, как всегда, встречали улыбчивые волонтеры «Фонда Доноров», а по окончанию, всех доноров ждали приятные памятные сувениры, призванные напомнить донорам о последующих донация. 

Благодаря слаженной работе медиков, общественников и волонтёров, а также поддержке профильных комитетов и СМИ, удалось привлечь 3932 доноров, которые помогли почти 12 тысячам пациентов (по формуле 1 донор помогает 3 пациентам). 

«В первую очередь, мы хотим выразить огромную благодарность волонтерам, донорам, медикам и представителям средств массовой информации за непрерывную помощь и поддержку донорского сообщества. Только в команде мы можем достигать таких результатов, главной целью которых является спасение человеческих жизней и формирование активной гражданской и общечеловеческой позиции среди молодежи» - прокомментировала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». 

Справочно: «Фонд Доноров» - проект по популяризации донорства крови и ее компонентов, развитию кадрового донорства, в том числе среди молодёжи. Ежегодно в рамках проекта проводится большое количество мероприятий местного, городского и регионального масштаба. «Фонд Доноров» проводит уроки в школах, лекции в ссузах и вузах, корпоративные донорские дни, эксклюзивные акции, пресс-конференции, информационные кампании, выпускает креативную социальную рекламу и уникальную сувенирную продукцию на тему донорства крови и костного мозга и многое другое. Опыт «Фонда Доноров» тиражируется на региональном и федеральном уровне в рамках социальной франшизы

Источник: Фонд Доноров
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