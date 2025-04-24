В Смольном состоялось торжественная церемония награждения доноров

В Смольном вице-губернатор Константин Звоник принял участие в заседании Совета, где вручил знаки отличия донорам, отмеченным званиями "Почетный донор России" и "Почетный донор Санкт-Петербурга". Также были вручены медали "За содействие донорскому движению" от Федерального медико-биологического агентства России.

Начиная с 2007 года, ежегодно 20 апреля в Российской Федерации отмечается Национальный день донора крови. Этот день служит выражением признательности людям, добровольно предоставляющим свою кровь и её компоненты для улучшения здоровья и спасения жизней пациентов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в городе с богатыми традициями милосердия особо высоко ценится самоотверженность доноров, напомнив, что жители Ленинграда продолжали сдавать кровь даже в тяжелые годы блокады.

Константин Звоник особо отметил, что движущей силой для доноров является искреннее желание помочь нуждающимся, и подчеркнул неоценимость их стремления спасать жизни.

В ходе заседания были представлены доклады и обсуждены актуальные вопросы, направленные на улучшение работы донорской службы города. Главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина представила отчет об итогах деятельности учреждения в рамках службы крови Санкт-Петербурга. О современных тенденциях развития донорства крови и костного мозга в России рассказал Сергей Сидоркевич, главный внештатный специалист гематолог-трансфузиолог Комитета по здравоохранению и директор Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии. Станислав Давыдов, начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства Городской станции переливания крови, доложил о проведении торжественных награждений Почетных доноров и мероприятиях, приуроченных к Году защитника Отечества.

По итогам заседания Совета Константин Звоник дал указания по разработке вопроса о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки донорам, а также по подготовке дорожной карты для совершенствования работы донорской службы и активизации пропаганды донорства крови среди молодежи с использованием передового опыта.