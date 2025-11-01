ента новостей

Питерец.ру » Общество » В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»

В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»

0
Опубликовал: Питерец
Фото:
Яндекс
Александр Беглов: Новый чат-бот в безопасном национальном мессенджере МАХ упростит вызов врача на дом

В рамках усилий по улучшению цифровых услуг в Санкт-Петербурге был запущен новый чат-бот под названием «Служба 122 СПб» в национальном мессенджере МАХ. Этот виртуальный помощник создан для того, чтобы облегчить процесс вызова врача на дом, что особенно актуально для жителей города. Чат-бот функционирует на безопасной отечественной платформе и может не только создавать заявки в Единую службу 122, но и предоставлять информацию о статусе ранее поданных обращений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что город продолжает укреплять свои позиции в области цифровизации, и по итогам первых трех кварталов 2025 года уровень цифровой зрелости в здравоохранении в Северной столице составляет почти 100%. Он отметил, что здоровье петербуржцев является одним из десяти приоритетов развития города до 2030 года. Внедрение единого номера Службы 122 и голосового помощника с элементами искусственного интеллекта значительно упростило процесс записи к врачу. Запуск передового цифрового сервиса в мессенджере МАХ станет следующим шагом в направлении улучшения доступности медицинских услуг для граждан.

Чат-бот работает круглосуточно, что делает его особенно удобным для тех, кто предпочитает текстовые коммуникации вместо голосовых. Тем не менее, для тех, кто предпочитает общение с голосовыми ассистентами, возможность вызвать врача на дом по номеру «122» с помощью голосового помощника «Виктории» или оператора Службы 122 остается доступной. Это позволяет обеспечить максимальное удобство для всех пользователей, независимо от их предпочтений в способах общения.

Найти чат-бота для вызова врача можно в мессенджере MAX по ссылке https://max.ru/spb_122_bot или просто по названию «Служба 122 СПб». Также в этом мессенджере уже доступны и другие официальные чат-боты, такие как «Госуслуги Санкт-Петербурга» и «МФЦ Санкт-Петербурга», а также официальный канал «МФЦ Санкт-Петербурга» и мини-приложение «Я здесь живу». Ранее в MAX были внедрены такие службы, как Служба экстренных вызовов 112, Служба по вопросам призыва на воинскую службу 117 и Служба по вопросам ЖКХ и благоустройства 004. Это свидетельствует о стремлении города к улучшению качества жизни его жителей через современные технологии и доступные цифровые решения.

