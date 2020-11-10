Невозможно вызвать врача!

«Питерец.ру» сообщает, что депутат Вишневский поднял вопрос относительно проблемы вызова доктора на дом. По словам парламентария, этот процесс у петербуржцев может занимать до 4 часов.

Вишневский считает необходимым создать специальный сервис электронного вызова врача. Причем сделать это нужно в срочном порядке. Такая мера избавит граждан от траты лишнего времени на звонки в регистратуру. Депутат направил соответствующий запрос вице-губернатору Олегу Эргашеву.

Безусловно, такой сервис не увеличит количество врачей, но поможет избежать лишних проблем. Сегодня люди могут записать к врачу через интернет. Но вызвать специалиста на дом таким же способом почему-то нельзя.