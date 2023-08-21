Основные опции VK колонки Маруся

Умные колонки с голосовыми помощниками внутри – это удобное и незаменимое дополнение к современной жизни. Они позволяют пользователям контролировать свои устройства и получать информацию без необходимости использовать руки или смотреть на экран. VK Капсула – это технология, представленная социальной сетью ВКонтакте, которая позволяет создавать и хранить цифровые временные капсулы. Маруся – это голосовой помощник, который встроен в вышеупомянутое устройство и которое совсем недавно завоевал рынок.

Функции голосового помощника Маруся

Функции Маруси от VK предлагают широкий спектр услуг и возможностей, среди которых:

поиск и воспроизведение музыки. Маруся может найти и проигрывать любую музыку из музыкальной библиотеки приложения. Пользователь может прослушивать плейлисты, альбомы и треки по своим предпочтениям;

отправка сообщений. Колонка позволяет отправлять голосовые сообщения и текстовые сообщения своим контактам в ВК, а также читать входящие сообщения;

информация о погоде и новостях. Помощник предоставляет актуальную информацию о погоде в заданном регионе и произносит новости из различных источников;

расписание транспорта. Также присутствует функция, которая показывает пользователю актуальное расписание общественного транспорта на основе его текущего местоположения или указанного города;

управление умным домом. Если у пользователя есть совместимые устройства умного дома, Маруся может помочь управлять освещением, температурой, устройствами безопасности и другими функциями;

запись голосовых напоминаний. Маруся позволяет пользователю создавать голосовые напоминания о важных делах и событиях;

поиск информации и ответы на вопросы. Также она отвечает на различные вопросы, предоставлять информацию о различных темах, таких как история, география, спорт и другие.

В целом, VK Капсула с Марусей предлагает множество функций, которые делают ее полезным и удобным инструментом для использования в повседневной жизни.

Как работает VK Капсула

Чтобы активировать VK Капсулу, достаточно произнести слово-команду "Маруся" или коснуться специальной кнопки на устройстве. После активации она готова принимать голосовые команды и запросы пользователя. Также она постоянно обновляется и развивается, чтобы предоставлять новые функции и улучшать свои возможности. Разработчики команды ВК регулярно выпускают обновления программного обеспечения, чтобы улучшить производительность и добавить новые фишки.