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В Петербурге стартовала интеграция Службы 112 с мессенджером МАХ

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Интеграция петербургской Службы 112 с мессенджером МАХ – важный шаг к созданию комфортной городской среды

В Санкт-Петербурге началась реализация новаторского пилотного проекта, призванного кардинально изменить взаимодействие граждан с городскими экстренными и информационными службами. Суть проекта заключается в интеграции Службы спасения "112" и Информационно-справочной службы "122" с российским мессенджером МАХ. Это амбициозная инициатива, направленная на повышение доступности и удобства получения государственных услуг, особенно в экстренных ситуациях.

На первом этапе реализации проекта в мессенджере МАХ появился специальный абонент – "Служба экстренных вызовов Санкт-Петербурга". Жители города теперь могут связаться с операторами службы двумя способами: посредством текстового чата или совершив прямой звонок, не покидая приложения мессенджера. Это существенно упрощает процедуру обращения за помощью, особенно в ситуациях, когда звонок затруднен или невозможен. Представьте себе: вы оказались в сложной ситуации, ваша связь ограничена, или у вас нет возможности использовать традиционные средства связи. В такой ситуации возможность обратиться в службу спасения через привычный мессенджер – бесценна.

Однако амбиции разработчиков проекта этим не ограничиваются. В будущем планируется масштабное развитие взаимодействия с городскими службами через МАХ по двум основным направлениям. Первое – это создание и внедрение высокоинтеллектуальных чат-ботов, способных обрабатывать запросы пользователей и предоставлять информацию практически неограниченного спектра. Вторым ключевым направлением является разработка и внедрение мини-приложений внутри мессенджера, которые позволят реализовать весь спектр функциональных возможностей взаимодействия граждан с городскими службами, делая процесс максимально интуитивно понятным и удобным.

Петербург, как известно, является одним из российских лидеров в области цифровизации государственных услуг. Опыт успешного запуска единой региональной информационно-справочной службы "122" во время пандемии, а также последующее внедрение в её работу передовых технологий искусственного интеллекта, включая виртуального голосового помощника "Виктория", подтверждает это. Интеграция "112" с мессенджером МАХ – это логическое продолжение этого пути, ещё один шаг к созданию современной, удобной и максимально доступной системы взаимодействия горожан с городскими сервисами.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этого проекта, отметив, что он является важным вкладом в обеспечение безопасности и комфорта жизни жителей города, а также может стать примером для всей России. Более того, Петербург выступил с инициативой о размещении в мессенджере МАХ универсальной кнопки экстренного вызова "112", что позволит обращаться в службу спасения из любого региона страны, унифицируя процедуру вызова экстренной помощи на всей территории России. Это стратегически важный шаг, который демонстрирует стремление города к созданию современной и эффективной системы обеспечения безопасности граждан, и служит примером для внедрения таких технологий в других регионах. Проект обещает стать значительным прорывом в области государственных услуг, улучшая качество жизни и повышая уровень безопасности для миллионов людей. Подробная реализация и дальнейшее развитие проекта будут внимательно отслеживаться специалистами и общественностью, так как это настоящий эксперимент, который может изменить парадигму взаимодействия граждан с государством в чрезвычайных и повседневных ситуациях.

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