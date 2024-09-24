Telegram будет бороться с противоправным контентом

Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов. По его словам, эта мера касается нарушителей правил Telegram и вводится, чтобы удержать преступников от злоупотребления внутренним поиском мессенджера.

В целом мессенджер обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их к единообразию. Дуров также обратил внимание на то, что некоторые пользователи злоупотребляли функцией поиска в Telegram для продажи нелегальных товаров. Однако команда Telegram за последние недели удалила из поиска весь проблемный контент.

«За последние несколько недель специальная команда модераторов с помощью искусственного интеллекта сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, более не доступен», — добавил Дуров.

Он также призвал пользователей сообщать о незаконном контенте. Для этого в мессенджере теперь функционирует официальный бот.

Нововведения в Telegram - это большой шаг в сторону деанонимизации преступников, которые в последнее время все чаще используют площадку для своих махинаций, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Кроме того, система поиска в мессенджере больше не будет выдавать каналы и боты, торгующие нелегальными товарами. Жаловаться администрации Telegram можно будет через бот. Следующим шагом должно стать полное удаление с площадки, а не только из поисковой выдачи, всего противоправного контента, которого там, к сожалению, по-прежнему не мало», - отметил депутат.

Сегодня последние новости в Telegram и от блогеров узнают 57% россиян, напомнил Немкин. Более половины россиян старше 18 лет ежедневно заходят мессенджер Telegram, а среди молодежи в возрасте 18 — 24 лет большинство — 79%.

«Наши граждане доверяют этой площадке, поэтому очень важно, чтобы распространяемый там контент был безопасным, а сами пользователи имели быстрый и доступный инструмент для того, чтобы пожаловаться на нарушения и сразу получить обратную связь», - заключил Немкин.