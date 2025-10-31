Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом

Сегодня, 31 октября, мы отмечаем печальную дату – десятую годовщину трагического события, произошедшего в небе над Синайским полуостровом. Это ужасное крушение самолета, который совершал рейс из солнечного Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, унесло жизни 224 человек, представляющих 17 различных регионов России. Среди жертв были и жители нашего города, Санкт-Петербурга, а также его окрестностей – Ленинградской области.

Губернатор Александр Беглов выразил чувства, которые охватывают всех нас в этот день: «Мы храним память о погибших. Трагедия, случившаяся 31 октября 2015 года, оставила глубокий след в сердцах людей. Разделять горечь утраты и быть вместе в самые трудные моменты – это то, что присуще жителям Ленинграда и Петербурга». Эти слова подчеркивают важность единства и поддержки, которые мы испытываем в такие тяжелые дни.

В память о всех, кто ушел из жизни в результате этого ужасного инцидента, родственники жертв организовали Благотворительный фонд, который носит название «Память жертв авиакатастрофы в Египте 31 октября 2015 года. Рейс 9268». На протяжении всех этих лет наш город продолжает оказывать помощь и поддержку этому фонду, стремясь сохранить память о трагедии и помочь тем, кто потерял близких.

В 2017 году на Серафимовском кладбище был открыт мемориал «Сложенные крылья», который стал символом памяти о жертвах этой авиакатастрофы. Этот памятник напоминает о тех, кто не вернулся домой, и служит местом для скорби и размышлений для всех, кто пришел почтить их память.

Кроме того, в августе 2019 года в микрорайоне «Балтийская жемчужина» началось строительство храма в честь великомученика Димитрия Солунского, что стало еще одним шагом к увековечению памяти жертв трагедии. Строительство храма осуществляется в несколько этапов. На первом этапе был введен в эксплуатацию социальный центр, в котором временно разместился храм святого благоверного князя Вячеслава Чешского, а также кабинет психологической помощи и лекторий для воскресной школы. В храме уже началась активная приходская жизнь, проводятся богослужения, в том числе и специальные службы в память о погибших в авиакатастрофе.

Сегодня, в 7:14 утра – в момент взрыва на борту самолета, – в храме будет проведена панихида, чтобы отдать дань уважения и памяти всем, кто стал жертвой этой трагедии. Также на Серафимовском кладбище у памятника «Сложенные крылья» пройдет заупокойная лития, где все желающие смогут собраться, чтобы вспомнить и почтить память тех, кто ушел из жизни.