День памяти трагедии над Синаем

Со дня авиакатастрофы над Синаем прошло 8 лет. Бесчеловечный теракт унёс жизни 224 россиян. Санкт-Петербург потерял 136 своих земляков. Невосполнимая утрата для всех нас и боль, которую не сможет залечить время. В этот день мы присоединяемся к семьям, друзьям и близким погибших, чтобы разделить их скорбь. Знаю, что многие придут сегодня к мемориалу «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище, чтобы помянуть жертв чудовищного преступления. Международный терроризм остаётся большой проблемой современности. Идеология насилия пестрит то религиозными, то националистическими лозунгами, а то и вовсе преподносится как борьба за демократию и гражданские свободы. Но убийствам невинных людей нет оправдания. Равно как и прощения. Светлая память всем, кому было не суждено вернуться домой.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский