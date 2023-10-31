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Питерец.ру » Общество » День памяти трагедии над Синаем

День памяти трагедии над Синаем

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
31 октября ― День памяти трагедии над Синаем

Со дня авиакатастрофы над Синаем прошло 8 лет. Бесчеловечный теракт унёс жизни 224 россиян. Санкт-Петербург потерял 136 своих земляков. Невосполнимая утрата для всех нас и боль, которую не сможет залечить время. В этот день мы присоединяемся к семьям, друзьям и близким погибших, чтобы разделить их скорбь. Знаю, что многие придут сегодня к мемориалу «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище, чтобы помянуть жертв чудовищного преступления. Международный терроризм остаётся большой проблемой современности. Идеология насилия пестрит то религиозными, то националистическими лозунгами, а то и вовсе преподносится как борьба за демократию и гражданские свободы. Но убийствам невинных людей нет оправдания. Равно как и прощения. Светлая память всем, кому было не суждено вернуться домой.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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