В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»

Двадцать пятая годовщина трагедии, унесшей жизни экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», нашла Санкт-Петербург скорбящим и помнящим. Глубокое чувство утраты, пронзившее город 25 лет назад, вновь ожило в этот день. Мемориальные мероприятия, прошедшие в разных уголках Северной столицы, стали свидетельством неизбывной памяти и глубокого уважения к погибшим морякам.

Центральным местом скорби стала мемориальная стена храма Петра и Павла в Сестрорецке. Здесь, под тихий шепот ветра, склонились перед памятью героев председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты городского парламента, ветераны подводного флота, представители органов исполнительной власти. Возложение цветов – этот момент молчаливого почтения, овеянный тяжестью утраты, стал символом нерушимой связи города и российского флота. Александр Бельский, обращаясь к собравшимся, подчеркнул особое значение этой трагедии для Санкт-Петербурга: "Морская столица всегда была единым целым с российским флотом, поэтому трагедия АПРК «Курск» наш город воспринял особенно тяжело. Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память моряков-подводников. Многие из этих мужественных людей были нашими земляками, жили или учились в Санкт-Петербурге. Они всегда будут вместе с нами". Его слова, проникнутые искренним сочувствием и скорбью, отразили чувства многих петербуржцев, связавших свои жизни и судьбы с историей русского флота.

В Николо-Богоявленском морском соборе состоялась панихида, ставшая традиционным мероприятием памяти погибших моряков. Звучание церковных песнопений и поминальные молитвы создали атмосферу глубокого духовного единения, а поименное называние всех 118 имен погибших подводников подчеркнуло личность каждого из героев трагедии. Каждый погибший не остался без памяти, каждая семья нашла утешение в общей скорби и молитве.

Серафимовское кладбище, место упокоения 32 членов экипажа «Курска», также стало местом скорбных мероприятий. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирал Владимир Воробьёв, а также родственники и близкие погибших пришли отдать дань уважения павшим защитникам Родины. Возложение венков и цветов к мемориалу стало мощным символом памяти, подтверждающим, что подвиг экипажа «Курска» не будет забыт. Тишина кладбища словно приглушила шум мира, позволив прочувствовать вес трагедии и величие подвига этих людей.

Память об экипаже атомного крейсера «Курск» чтут по всей стране, во всех городах, где жили и служили эти мужественные моряки. В этот день, 25 лет спустя, Россия еще раз склонила голову перед их памятью, показывая, что подвиг и жертва этих героев остаются в сердцах многих поколений. Эта трагедия служит напоминанием о храбрости и самоотверженности российских моряков, о цене их службы и готовности отдать свою жизнь за Родину.