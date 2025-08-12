ента новостей

17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
Все новости
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»

В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Санкт-Петербурге почтили память моряков-подводников АПРК «Курск»

Двадцать пятая годовщина трагедии, унесшей жизни экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», нашла Санкт-Петербург скорбящим и помнящим. Глубокое чувство утраты, пронзившее город 25 лет назад, вновь ожило в этот день. Мемориальные мероприятия, прошедшие в разных уголках Северной столицы, стали свидетельством неизбывной памяти и глубокого уважения к погибшим морякам.

Центральным местом скорби стала мемориальная стена храма Петра и Павла в Сестрорецке. Здесь, под тихий шепот ветра, склонились перед памятью героев председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты городского парламента, ветераны подводного флота, представители органов исполнительной власти. Возложение цветов – этот момент молчаливого почтения, овеянный тяжестью утраты, стал символом нерушимой связи города и российского флота. Александр Бельский, обращаясь к собравшимся, подчеркнул особое значение этой трагедии для Санкт-Петербурга: "Морская столица всегда была единым целым с российским флотом, поэтому трагедия АПРК «Курск» наш город воспринял особенно тяжело. Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память моряков-подводников. Многие из этих мужественных людей были нашими земляками, жили или учились в Санкт-Петербурге. Они всегда будут вместе с нами". Его слова, проникнутые искренним сочувствием и скорбью, отразили чувства многих петербуржцев, связавших свои жизни и судьбы с историей русского флота.

В Николо-Богоявленском морском соборе состоялась панихида, ставшая традиционным мероприятием памяти погибших моряков. Звучание церковных песнопений и поминальные молитвы создали атмосферу глубокого духовного единения, а поименное называние всех 118 имен погибших подводников подчеркнуло личность каждого из героев трагедии. Каждый погибший не остался без памяти, каждая семья нашла утешение в общей скорби и молитве.

Серафимовское кладбище, место упокоения 32 членов экипажа «Курска», также стало местом скорбных мероприятий. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирал Владимир Воробьёв, а также родственники и близкие погибших пришли отдать дань уважения павшим защитникам Родины. Возложение венков и цветов к мемориалу стало мощным символом памяти, подтверждающим, что подвиг экипажа «Курска» не будет забыт. Тишина кладбища словно приглушила шум мира, позволив прочувствовать вес трагедии и величие подвига этих людей.

Память об экипаже атомного крейсера «Курск» чтут по всей стране, во всех городах, где жили и служили эти мужественные моряки. В этот день, 25 лет спустя, Россия еще раз склонила голову перед их памятью, показывая, что подвиг и жертва этих героев остаются в сердцах многих поколений. Эта трагедия служит напоминанием о храбрости и самоотверженности российских моряков, о цене их службы и готовности отдать свою жизнь за Родину.

