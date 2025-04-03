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В Петербурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов почтил память жертв теракта 2017 года в петербургском метро

Сегодняшнее утро в Санкт-Петербурге было отмечено скорбным событием: губернатор Александр Беглов почтил память жертв террористического акта, произошедшего восемь лет назад на станции метро «Технологический институт». Восьмая годовщина трагедии, унесшей жизни 15 человек и оставившей неизгладимый след в памяти более чем ста пострадавших, стала поводом для глубокого и трогательного поминовения. Беглов, возлагая цветы к мемориалам, расположенным как в вестибюле станции, так и непосредственно у её входа, еще раз подчеркнул неизгладимую боль, которую несет в себе эта дата для всего города.

Его слова были проникнуты чувством глубокой скорби и гордости за стойкость петербуржцев. Губернатор напомнил о том ужасном дне, когда жестокий и бесчеловечный теракт потряс город, попытка посеять семена страха и разобщенности среди жителей. Однако, как подчеркнул Беглов, ответ горожан был единством и сплоченностью. Он с чувством благодарности вспомнил о самоотверженной работе медиков, сотрудников правоохранительных органов, рабочих метрополитена, транспортных организаций, проявивших исключительный профессионализм и решительность в экстремальных условиях. Беглов особо отметил героизм простых горожан, кто в тот ужасный день не остался безучастным, оказав помощь пострадавшим, кто проявил сострадание и готовность к самопожертвованию. Он подчеркнул, что вся страна в те тяжелые дни выразила солидарность и единение с Санкт-Петербургом, продемонстрировав нерушимость духа и всенародную поддержку.

Ежегодная акция памяти, проходящая у станции «Технологический институт», является ярким свидетельством того, что Петербург никогда не забудет своих погибших. Возложение цветов к памятным доскам, панихиды в храмах – все это символы вечной памяти и глубокого сочувствия. Александр Беглов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что город все эти годы оказывает им всестороннюю поддержку, помогая в решении самых разных вопросов.

Важным результатом этой поддержки стало создание Национальной ассоциации оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций «Надо жить». Инициатива её создания принадлежит пострадавшим, а также родным и близким жертв теракта. Сегодня эта ассоциация объединяет организации из разных регионов России, становясь символом единства и взаимопомощи в борьбе с последствиями террористических актов.

В заключение своих слов губернатор Беглов еще раз подчеркнул несокрушимость России: «Россия — сильное и могущественное государство. Нас ничем не сломить и не запугать. Так будет всегда». Эти слова прозвучали как твердое заявление о непоколебимости духа народа и о решимости бороться с терроризмом и любыми проявлениями зла. Памятный день стал не только днем скорби, но и днем утверждения жизни, памяти и несокрушимости духа. Трагедия 3 апреля 2017 года, когда в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, навсегда останется в истории Санкт-Петербурга, показывая ценой каких жертв достигается мир и спокойствие в нашем городе. Память о погибших и поддержка пострадавших будут вечно живы в сердцах жителей Петербурга и всей страны.

Источник: Администрация Петербурга
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