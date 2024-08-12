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Питерец.ру » Общество » В Петербурге почтили память погибших моряков подводной лодки «Курск»

В Петербурге почтили память погибших моряков подводной лодки «Курск»

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63
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Трагедия подводной лодки «Курск» никогда не будет забыта

12 августа 2023 года исполнилось 24 года со дня трагедии, унесшей жизни всех 118 членов экипажа атомного подводного ракетного крейсера "Курск". Эта катастрофа, произошедшая во время учений Северного флота в Баренцевом море, потрясла не только Россию, но и весь мир, став одним из самых трагических событий в истории российского флота.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отдавая дань памяти погибшим морякам, посетил мемориал на Серафимовском кладбище, где покоятся 32 моряка с "Курска". Это самое крупное захоронение членов экипажа в России, являющееся символом скорби по погибшим героям.

"Гибель "Курска" - это трагедия для всей страны", - сказал Беглов, подчеркивая, что "мы все тогда следили за новостями и надеялись на чудо. Моряки выполнили свой долг до конца. Трагедия "Курска" и подвиг его экипажа никогда не будут забыты".

Беглов особо отметил тесную связь Петербурга с "Курском". Многие моряки экипажа жили или учились в Северной столице, которая с открытым сердцем приняла семьи погибших, желавших быть ближе к могилам своих родных. Сегодня в Петербурге проживают 26 семей погибших моряков.

12 августа, в день трагической гибели "Курска", на всех флотах России, в городах, где жили подводники и их семьи, проходят памятные мероприятия. Мемориальные доски и памятники, установленные в разных уголках страны - в Петербурге, Мурманске, Воронеже, Севастополе, Волгограде, Северодвинске, Курске - напоминают о трагической судьбе "Курска" и о героизме его экипажа.

В этот день родственники погибших, командование Военно-Морского Флота России и ветераны ВМФ собираются в Николо-Богоявленском морском соборе и на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память моряков-подводников "Курска".

Каждая годовщина трагедии - это не просто день скорби, но и день памяти о тех, кто отдал свои жизни, исполняя свой долг перед Родиной.

Источник: Администрация Петербурга
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