Храм иконы Божией Матери «Милующая» станет духовным центром защитников Отечества

В ходе своего визита в Храм иконы Божией Матери «Милующая», расположенный в живописной Галерной гавани Санкт-Петербурга, губернатор Александр Беглов не только поздравил настоятеля храма, иеромонаха Германа (Давыдова), с престольным праздником – Днём иконы Божией Матери «Милующая» («Достойно есть»), но и поделился своими мыслями о значении этого места для города и страны. Посещение храма стало не просто формальным мероприятием, а символичным актом, подчеркивающим историческую и духовную значимость этого объекта культурного наследия.

История храма, возведённого почти 120 лет назад, тесно переплетена с историей российского флота. Изначально построенный Морским ведомством в память о погибших матросах и офицерах, он стал не просто местом молитвы, но и свидетелем многих событий, отражающих сложные периоды российской истории. Его стены хранят память о героях, отдавших свои жизни за Родину. Примечательно, что даже в советское время, когда религиозные учреждения подвергались гонениям, здание храма не было разрушено. Военные моряки, понимая его историческую ценность, сохранили его, передав в распоряжение отряда подводного плавания. Внутри храма, казалось бы, немыслимым образом сочетались элементы военной подготовки и религиозного почитания. В алтарной части находилась чаша открытого бассейна, а в основном объёме – заполняемая водой шахта глубиной около 40 метров, где проходили тренировки по борьбе за живучесть подводной лодки. Это уникальное сочетание мирного и военного использовало пространство храма в период, когда его духовное назначение было искусственно подавлено.

Возвращение храма к своему первоначальному назначению – это не просто восстановление здания, а восстановление исторической справедливости. Как подчеркнул губернатор Беглов, это стало возможным благодаря решению Президента России. Сам факт передачи здания Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви в 2013 году, на основании приказа Министра обороны Российской Федерации, свидетельствует о важном изменении политического курса и признании роли религии в жизни общества. "Возвращение храма стало возможным благодаря решению Президента России. После реставрации и возрождения Храм иконы Божией Матери «Милующая» в Галерной гавани станет духовным центром защитников Отечества", – эти слова губернатора Беглова отражают глубокое понимание символического значения этого события.

В ходе своего визита губернатор ознакомился с ходом реставрационных работ. Он увидел результаты кропотливого труда специалистов, которые шаг за шагом возвращают храму его былое величие. Реставрация началась в конце 2018 года с первоочередных противоаварийных мероприятий, включавших укрепление конструкций и защиту здания от дальнейшего разрушения. После проведения всесторонних историко-культурных исследований, храм был включен в План проведения работ по сохранению объектов культурного наследия Министерства культуры РФ. На сегодняшний день уже отреставрированы фасады, элементы кровли, блестят золотом купола. Все это свидетельствует о масштабе проведённых работ и высоком профессионализме реставраторов.

Таким образом, реставрация и возрождение Храма иконы Божией Матери «Милующая» в Галерной гавани – это не просто ремонт старого здания. Это воссоздание важного исторического и духовного центра Санкт-Петербурга, места памяти о героях российского флота, место, где история сплетается с верой, а прошлое оживает в настоящем, служа ярким примером симбиоза государства, церкви и истории. Это история о сохранении памяти, о восстановлении духовных ценностей и о преемственности поколений, наглядно демонстрирующая важность сохранения культурного наследия для будущего страны. Каждая деталь, каждый отреставрированный элемент – это вклад в сохранение памяти и духовного богатства России.