На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт

На участке набережной Обводного канала, который простирается от протоки, известной как «Французский ковш», и до Атаманского моста, стартует масштабный капитальный ремонт. Данный проект охватывает участок длиной 715,27 метра и завершится к концу 2027 года. Этот участок набережной располагается в Невском районе, и находится на южном берегу акватории Обводного канала, который является важной частью городской инфраструктуры и культурного наследия. Важно отметить, что он входит в границы объекта культурного наследия регионального значения, именуемого «Набережная Обводного канала».

В рамках капитального ремонта планируется строительство новой железобетонной подпорной стенки на свайном основании, которая будет протянута от Атаманского моста до Французского моста. Эта стенка будет представлять собой монолитный железобетонный ростверк, который будет разделен на секции с помощью деформационных швов. Для ее создания будут использованы буронабивные и буроинъекционные сваи, что обеспечит надежность и долговечность конструкции.

При этом, исторический внешний облик набережной будет тщательно сохранен. Все элементы архитектурного декора, которые подлежат демонтажу, будут промаркированы, чтобы после завершения всех реставрационных работ вернуть их на прежние места. Это позволит сохранить аутентичность и историческую ценность данного объекта. В процессе капитального ремонта специалисты займутся реставрацией металлических звеньев перильного ограждения, карнизных камней, а также массивных диабазовых блоков, которые облицовывают набережную. Все элементы, которые пришли в негодность, будут заменены, а утраты компенсированы.

Завершающим этапом станет восстановление благоустройства территории. Здесь планируется устроить новый тротуар из асфальтобетона, а также вернуть на место газон и зеленые насаждения, что придаст набережной ухоженный вид. Все эти работы будут осуществляться в течение агротехнического периода, что подразумевает соблюдение определенных сроков и условий для успешного выполнения задач.

В связи с проведением данных работ будет ограничено движение транспортных средств на участке набережной Обводного канала, который находится между Атаманским мостом и Французским ковшем. Это временные меры, необходимые для обеспечения безопасности как рабочих, так и прохожих, а также для организации самого процесса ремонта. Жители и гости города призываются с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, который в конечном итоге приведет к улучшению состояния набережной и повышению качества городской инфраструктуры.