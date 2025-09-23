ента новостей

Петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В День Ленинградского народного ополчения петербуржцы почтили память добровольцев Великой Отечественной на воинском кладбище «Дачное»

23 сентября, День Ленинградского народного ополчения, стал днем памяти и почтения для жителей Санкт-Петербурга. В этот день, пронизанный скорбью и гордостью, по традиции горожане возлагают цветы и венки к памятникам, увековечивающим подвиг героев-ополченцев, тех, кто самоотверженно встал на защиту родного города в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны. Главная церемония прошла на воинском кладбище «Дачное», месте последнего упокоения 1023 бойцов и командиров 42-й армии Ленинградского фронта, сформированной из отважных людей, вошедших в состав 2-й и 3-й дивизий народного ополчения.

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, в своем выступлении подчеркнул священный характер памяти о ленинградцах, проявивших невероятное мужество и самоотверженность в борьбе за свой город и свою страну. Он особо отметил, что бойцы Ленинградского народного ополчения навсегда останутся символом патриотизма, верности долгу и беззаветной любви к Родине. Каждое имя, высеченное на мемориальных плитах, – это история жизни, прерванная в расцвете сил, но наполненная беспримерным героизмом. Беглов особо подчеркнул, что благодаря мужеству ополченцев, немецкие войска были остановлены на Пулковских высотах, что стало переломным моментом в защите города во время самой тяжелой фазы Ленинградской битвы. Этот героический подвиг стал основой для выстояния Ленинграда, доказательством несокрушимости духа его защитников.

Церемония возложения венков стала поистине общегородским событием. В ней приняли участие почётные гости, отражающие многогранность памяти и благодарности. Среди них была Елена Тихомирова, Почётный гражданин Санкт-Петербурга и председатель правления организации «Жители блокадного Ленинграда», хранительницы памяти о тех страшных днях. Также присутствовал Исай Кузинец, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – человек, чья жизнь неразрывно связана с историей военных побед и потерь. Важным моментом стало участие Георгия Журавлева, председателя Ассоциации Ветеранов Специальной Военной Операции «Защитники Родины» города Санкт-Петербурга, участника СВО. Его присутствие подчеркивает преемственность поколений, нерушимую связь между защитниками Родины разных времен. Вместе с ними в церемонии участвовали члены городского правительства, руководители органов власти, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также представители различных молодёжных и общественных организаций, что свидетельствует о всеобщем почтении к памяти героев.

История создания Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) заслуживает отдельного рассказа. Решение о ее формировании было принято 27 июня 1941 года, сразу после начала войны, когда враг стоял у ворот города. Всего через три дня началась запись добровольцев. Этот исторический момент стал наглядным примером патриотического подъема, готовности ленинградцев защищать свой город от любой угрозы. К сентябрю 1941 года в ряды ЛАНО вступило более 45 тысяч человек. Примечательно, что в ополчение принимали добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, тогда как мобилизации подлежали мужчины от 22 до 36 лет. Этот факт свидетельствует о масштабе гражданского патриотизма и готовности людей любого возраста встать на защиту своей Родины.

В годы Великой Отечественной войны более 160 тысяч ленинградских ополченцев сражались на фронте, сыграв исключительно важную роль в героической обороне Ленинграда. Их мужество и самоотверженность не позволили врагу прорвать оборону города. Особое значение имели бои с 13 по 23 сентября 1941 года, когда регулярные части Красной Армии и ополченцы совместными усилиями остановили наступление немецко-фашистских захватчиков на Пулковских высотах, не допустив их вторжения в город.

Эта победа стала символом несокрушимости духа ленинградцев, их готовности бороться до конца. В память об этом героизме и в знак глубокого уважения к подвигу ленинградского народного ополчения, с 2023 года 23 сентября отмечается как памятная дата – День Ленинградского народного ополчения. Это день, когда мы вспоминаем и почитаем память героев, заложивших фундамент великой победы.

