Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады

В День памяти жертв блокады Ленинграда, в этот скорбный и значимый день для Санкт-Петербурга и всей России, к величественному монументу «Мать-Родина», возвышающемуся на Пискарёвском мемориальном кладбище, словно нескончаемый поток, потекли цветы и траурные венки. Эти символы скорби и уважения, возложенные к подножию монумента, стали безмолвным, но красноречивым выражением памяти о тех, кто отдал свои жизни в осажденном городе, кто выстрадал неимоверные лишения и невзгоды в годы блокады. 8 сентября 1941 года – дата, навсегда вписанная в историю трагическими чернилами, – 84 года назад именно в этот день вокруг Ленинграда сомкнулось зловещее кольцо вражеской осады, отрезав город от остального мира и обрекая его жителей на голод, холод и постоянные бомбардировки.

В торжественно-траурной церемонии, прошедшей на Пискарёвском мемориальном кладбище, месте, где покоятся сотни тысяч жертв блокады, принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его присутствие на главном блокадном мемориале города стало символом преемственности памяти и ответственности перед историей. Венок от имени Президента Российской Федерации, главы государства, глубоко чтящего подвиг ленинградцев, возложил полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Этот жест подчеркнул общенациональное значение Дня памяти жертв блокады и важность сохранения исторической правды.

Почтить память жертв блокады Ленинграда пришли и другие высокопоставленные лица и представители общественных организаций. Среди них были председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Почётный гражданин Санкт-Петербурга Елена Тихомирова, чей голос и опыт являются бесценными для сохранения памяти о блокаде, председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почётный гражданин Санкт-Петербурга Василий Волобуев, председатель Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Геннадий Фоменко, председатель Региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции «Защитники Родины» города Санкт-Петербурга Георгий Журавлёв, а также представители различных религиозных конфессий. Все они, независимо от своего положения и убеждений, объединились в этот день, чтобы отдать дань памяти погибшим и выразить солидарность с теми, кто пережил блокаду.

Цветы и венки к монументу «Мать-Родина» возложили также делегации Главного командования Военно-Морского Флота и командования Ленинградского военного округа, командования Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, представители молодёжных, патриотических и общественных организаций, а также простые жители города, потомки тех, кто жил и боролся в осажденном Ленинграде. Для них этот день – не просто дата в календаре, а личная трагедия, передающаяся из поколения в поколение.

По окончании церемонии возложения цветов и венков губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Президента Александр Гуцан и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский также возложили цветы к Вечному огню, символизирующему неугасающую память о героизме и самопожертвовании ленинградцев. Кроме того, они осмотрели выставку-напоминание, посвященную блокадным поэтам, чьи стихи, написанные в осажденном городе, стали летописью блокады, свидетельством мужества и стойкости духа ленинградцев.

Памятные акции, посвященные Дню памяти жертв блокады, прошли сегодня по всему городу. У мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» на доме 14 по Невскому проспекту, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, на Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, на Богословском и Невском воинском кладбищах и других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда люди возлагали цветы, зажигали свечи и склоняли головы в минуте молчания. Эти места, пропитанные историей и скорбью, стали центрами памяти, где каждый мог отдать дань уважения погибшим и выразить свою признательность выжившим.

У Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке была представлена музыкальная программа в сопровождении видеоряда, рассказывающего о трагических событиях блокады. Прозвучали произведения великих русских композиторов – Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Антонио Вивальди, чья музыка, полная скорби и надежды, напомнила о тех страшных днях. Завершилась акция минутой молчания и исполнением песни «Ладога» – символа ленинградского мужества и стойкости, песни, ставшей гимном блокадного города. Там же, в Соляном переулке, была развернута выставка военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны, ставшая еще одним наглядным свидетельством героизма защитников Ленинграда.

В годы блокады от голода, холода и бомбежек погибло около 1,1 миллиона ленинградцев. Эти страшные цифры, как и свидетельства ветеранов и блокадников, переживших нечеловеческие страдания, стали основанием для признания блокады Ленинграда геноцидом советского народа. Это признание – не просто юридический факт, а моральный императив, обязывающий нас помнить о трагедии блокады и делать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 46,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма, в том числе 53 инвалида Великой Отечественной войны и 1 тысяча участников Великой Отечественной войны. Эти люди – живые свидетели истории, носители памяти о блокаде, и наша обязанность – окружить их заботой и вниманием, обеспечить им достойную жизнь и передать их опыт будущим поколениям. Сохранение памяти о блокаде Ленинграда – это не только дань уважения погибшим, но и залог того, что уроки истории не будут забыты, и трагедия блокады никогда не повторится. Это наша общая ответственность перед прошлым, настоящим и будущим.