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Питерец.ру » Общество » В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы

В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы

Цветы были возложены к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в честь 79-й годовщины окончания Ленинградской битвы.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, заместитель председателя Правительства Ленинградской области Николай Емельянов, главный федеральный инспектор по Санкт‑Петербургу Павел Дашков, председатель правления Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель совета Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, представители Западного военного округа и Главного командования ВМФ.

«Мы бережно храним память о подвиге воинов-фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, всех, кто защищал Родину, наш город, кто трудился во имя Победы. Мужество защитников Ленинграда придавало силы всем бойцам советской армии и приблизило Великую Победу», - сказал Александр Беглов. Он отметил, что в следующем году город отметит 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Также цветы были возложены к скульптурной группе «Блокада».

*

Ленинградская битва – самое длительное сражение Великой Отечественной войны, продолжавшееся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Она оказала влияние на ход боевых действий на других направлениях фронта. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта (под Москву, Сталинград, Курск).

19 декабря 2017 году в Закон Санкт‑Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт‑Петербурге» внесена памятная дата 9 августа – День окончания Ленинградской битвы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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