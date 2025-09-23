ента новостей

День Ленинградского народного ополчения

Опубликовал: Вадик Котов
Администрация Петербурга
23 сентября – День Ленинградского народного ополчения

Сегодня мы отдаем дань памяти бесстрашным бойцам Ленинградской армии народного ополчения, самоотверженно защищавшим родной город в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году была установлена памятная дата, увековечивающая подвиг сотен тысяч ленинградцев, людей самых разных профессий и возрастов: рабочих и служащих, инженеров и учителей, деятелей культуры и студентов. Это были простые граждане, которые, несмотря на отсутствие военной подготовки, проявили невероятную смелость и самопожертвование, добровольно встав в ряды защитников Родины.

Героический дух Ленинграда проявился с самых первых дней войны. Когда над городом нависла смертельная угроза, люди, не подлежащие призыву по возрасту или состоянию здоровья, массово шли в военкоматы. Они понимали, что судьба их города, их семей, их будущего зависит от их действий. Это был не просто патриотический порыв, это был крик души, вызванный желанием защитить всё, что дорого. В Ленинграде были сформированы десять дивизий народного ополчения, в рядах которых сражались около 160 тысяч человек – внушительная армия, состоящая из гражданских лиц, готовых противостоять грозному врагу.

Ополченцы, плечом к плечу с кадровыми частями Красной Армии, отважно сражались на самых тяжелых участках фронта. Их имена навсегда вписаны в историю героической обороны Ленинграда. Под Лугой и Кингисеппом, на Невском пятачке, на Пулковских высотах – везде, где требовалась отвага и самоотверженность, были ополченцы. Они несли службу в окопах, участвовали в ожесточенных боях, нередко вступая в неравный бой с превосходящими силами противника. В сентябре 1941 года дивизии народного ополчения вошли в состав регулярных частей Красной Армии, продолжая свой героический путь, внося свой вклад в общую победу над фашизмом.

Санкт-Петербург, преемник Ленинграда, с почтением хранит память о своих героях. В городе установлены многочисленные памятники и мемориальные доски, увековечивающие подвиг ополченцев. Памятники бойцам народного ополчения можно увидеть у Балтийского вокзала, в Пушкине, на Дачном проспекте и на Садовой улице. Места формирования отдельных дивизий отмечены мемориальными досками, в том числе и штаб Ленинградской армии народного ополчения в здании Мариинского дворца. Эти памятники – не просто камни, а символы мужества и самопожертвования целого поколения.

В Санкт-Петербурге продолжает свою работу общественная организация – Совет ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения, хранящая и передающая память о героическом прошлом. В этом году почётного звания гражданина Санкт-Петербурга был удостоен Зиновий Леонидович Меркин, ветеран, прошедший боевой путь в стрелковой дивизии народного ополчения. К сожалению, Зиновий Леонидович скончался в июле этого года. Его жизнь и подвиг – яркий пример героизма и преданности Родине. Светлая память ему!

Сегодня на воинском кладбище «Дачное», где покоятся солдаты 2-й и 3-й дивизий народного ополчения, состоится памятная церемония. К мемориалам будут возложены цветы, в знак глубокого уважения и благодарности за их самоотверженность и героизм. Вечная память героям! Вечная слава ополченцам – защитникам Ленинграда! Их имена и подвиги навсегда останутся в нашей памяти, напоминая нам о цене мира и свободы. Они показали пример беспримерного мужества, пожертвовав собой ради спасения города и страны. Их подвиг не должен быть забыт.

