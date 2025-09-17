ента новостей

15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Дворцовом мосту начались ремонтные работы

На Дворцовом мосту начались ремонтные работы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Вчера начались масштабные ремонтные работы на Дворцовом мосту

Вчера начались масштабные ремонтные работы на Дворцовом мосту – одной из главных разводных переправ Санкт-Петербурга, настоящем символе города, привлекающем миллионы туристов ежегодно. Этот мост не просто красивое украшение Северной столицы, это ключевая транспортная магистраль, связывающая Центральный и Василеостровский районы, обеспечивая бесперебойное движение огромного потока автомобилей и общественного транспорта. Ремонтные работы, запланированные на протяжении месяца, направлены на обновление дорожного покрытия на значительной площади – более 5800 квадратных метров. Особое внимание уделяется участкам разводных пролетов, где будет использован литой асфальтобетон на площади 120 квадратных метров. Выбор этого высокопрочного материала диктуется необходимостью соблюдения строгих ограничений по весу на крыльях моста, что гарантирует безопасность и долговечность этой сложной инженерной конструкции.

Для минимизации неудобств для жителей и гостей города, ремонт проводится поэтапно. График работ тщательно продуман, чтобы обеспечить постоянное наличие не менее двух полос движения в каждом направлении как для личного транспорта, так и для общественного. Пешеходное движение останется беспрепятственным на протяжении всего периода ремонтных работ. С 16 по 25 сентября движение будет частично ограничено на двух полосах со стороны Васильевского острова в направлении центра города. Затем, с 26 сентября по 5 октября, транспорт перенаправят на уже отремонтированные полосы, чтобы работы могли быть продолжены на соседних участках. Финальный этап, с 6 по 15 октября, затронет оставшиеся полосы, после чего ремонтные работы будут полностью завершены.

Важно отметить, что в рамках масштабной программы по обновлению дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в этом году уже были проведены ремонты на других знаковых мостах города: Троицком, Благовещенском. Кроме того, в ходе реконструкции Невского проспекта, главной магистрали Северной столицы, было обновлено дорожное покрытие на Аничковом, Казанском и Зелёном мостах. Эти работы являются неотъемлемой частью общей стратегии по поддержанию высокого уровня инфраструктуры и обеспечения комфортного проживания в городе на Неве. Водителей и пассажиров просят быть внимательными к временным дорожным знакам и следовать указаниям регулировщиков, чтобы обеспечить безопасность и плавность движения в период проведения ремонтных работ на Дворцовом мосту. Такой комплексный подход к ремонту городских мостов и магистралей обеспечивает не только улучшение состояния дорожного покрытия, но и продлевает срок службы этих важных объектов городской инфраструктуры.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-09-2025, 15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
21-08-2025, 10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
13-08-2025, 15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
22-08-2025, 11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
27-08-2025, 12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
19-09-2023, 14:45
В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
Сегодня, 10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
Вчера, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
15-09-2025, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Наверх