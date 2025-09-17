На Дворцовом мосту начались ремонтные работы

Вчера начались масштабные ремонтные работы на Дворцовом мосту – одной из главных разводных переправ Санкт-Петербурга, настоящем символе города, привлекающем миллионы туристов ежегодно. Этот мост не просто красивое украшение Северной столицы, это ключевая транспортная магистраль, связывающая Центральный и Василеостровский районы, обеспечивая бесперебойное движение огромного потока автомобилей и общественного транспорта. Ремонтные работы, запланированные на протяжении месяца, направлены на обновление дорожного покрытия на значительной площади – более 5800 квадратных метров. Особое внимание уделяется участкам разводных пролетов, где будет использован литой асфальтобетон на площади 120 квадратных метров. Выбор этого высокопрочного материала диктуется необходимостью соблюдения строгих ограничений по весу на крыльях моста, что гарантирует безопасность и долговечность этой сложной инженерной конструкции.

Для минимизации неудобств для жителей и гостей города, ремонт проводится поэтапно. График работ тщательно продуман, чтобы обеспечить постоянное наличие не менее двух полос движения в каждом направлении как для личного транспорта, так и для общественного. Пешеходное движение останется беспрепятственным на протяжении всего периода ремонтных работ. С 16 по 25 сентября движение будет частично ограничено на двух полосах со стороны Васильевского острова в направлении центра города. Затем, с 26 сентября по 5 октября, транспорт перенаправят на уже отремонтированные полосы, чтобы работы могли быть продолжены на соседних участках. Финальный этап, с 6 по 15 октября, затронет оставшиеся полосы, после чего ремонтные работы будут полностью завершены.

Важно отметить, что в рамках масштабной программы по обновлению дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в этом году уже были проведены ремонты на других знаковых мостах города: Троицком, Благовещенском. Кроме того, в ходе реконструкции Невского проспекта, главной магистрали Северной столицы, было обновлено дорожное покрытие на Аничковом, Казанском и Зелёном мостах. Эти работы являются неотъемлемой частью общей стратегии по поддержанию высокого уровня инфраструктуры и обеспечения комфортного проживания в городе на Неве. Водителей и пассажиров просят быть внимательными к временным дорожным знакам и следовать указаниям регулировщиков, чтобы обеспечить безопасность и плавность движения в период проведения ремонтных работ на Дворцовом мосту. Такой комплексный подход к ремонту городских мостов и магистралей обеспечивает не только улучшение состояния дорожного покрытия, но и продлевает срок службы этих важных объектов городской инфраструктуры.