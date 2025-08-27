На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия

Сегодня утром губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил результаты масштабного ремонта Невского проспекта и торжественно открыл сквозное автомобильное движение по обновлённой магистрали. Ремонтные работы, охватившие участок длиной более 2,7 километров от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, завершились впечатляюще быстро и качественно. Это значимое событие для города, ведь Невский проспект – это не просто дорога, а историческое сердце Санкт-Петербурга, визитная карточка, с которой начинается знакомство миллионов туристов с северной столицей России.

Беглов выразил благодарность дорожным рабочим за проделанную колоссальную работу, выполненную в рекордно короткие сроки – всего за 13 дней. Он особо отметил высокую степень ответственности и профессионализм строителей, которые, несмотря на сложность задачи и жёсткий график, смогли справиться с ремонтом на высшем уровне. Губернатор подчеркнул, что город неустанно следил за каждым этапом работ, контролируя качество используемых материалов и соблюдение всех технических норм. Он отметил, что этот проект – яркий пример того, как Санкт-Петербург продолжает развиваться как современный мегаполис XXI века, где удобная транспортная инфраструктура и качественные дороги являются неотъемлемой частью комфортной жизни горожан.

Ремонтные работы были поистине масштабными. Специалисты выполнили фрезерование старого изношенного асфальтового покрытия, полностью заменив его на новый. Были отремонтированы все люки колодцев, обеспечивая безопасность движения. Особое внимание было уделено участкам с повышенной нагрузкой: остановкам общественного транспорта, местам разгона и торможения автомобилей. Для повышения долговечности дорожного полотна в этих зонах было использовано более 26 тысяч квадратных метров армирующей сетки, а также уложены два слоя асфальта увеличенной толщины. Нижний слой достигал 7 сантиметров, верхний – 6 сантиметров, что на 1 сантиметр больше, чем в предыдущем покрытии. Это инновационное решение, направленное на существенное увеличение срока службы дорожного полотна.

Впервые в Санкт-Петербурге на Невском проспекте был использован щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-22 в верхнем слое дорожного покрытия. Это современный материал, обеспечивающий повышенную износостойкость и долговечность. В целом, обновлено порядка 74 тысяч квадратных метров проезжей части. Ежедневно на объекте работали 275 человек и 150 единиц специальной техники, что свидетельствует о мобилизации значительных ресурсов для достижения поставленной цели в кратчайшие сроки.

Беглов подчеркнул, что Невский проспект – это не только важная транспортная артерия, ежедневно пропускающая десятки тысяч автомобилей и общественного транспорта, но и историческое наследие города. Состояние проспекта – это показатель заботы о гражданах и имидже города на международной арене. Поэтому ремонт был выполнен с максимальным вниманием к деталям и с использованием самых современных технологий.

Дальнейшие планы по развитию дорожной инфраструктуры города включают в себя ремонт Старо-Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского, а также обновление тротуаров. Проектирование уже начато, и работы планируется начать в следующем году.

Для ускорения процесса ремонта Невского проспекта был разработан специальный график с короткими этапами работ и кратковременными перекрытиями движения. Это позволило сократить сроки ремонта с трех месяцев до менее чем двух недель без ущерба для качества. Одновременно с обновлением Невского проспекта проводились работы по ремонту дорог и мостов: Казанский, Зелёный и Аничковы мосты также были отремонтированы, как и Дворцовый проезд. Был выполнен ремонт трамвайных путей на перекрестке Невского и Литейного проспектов.

В этом году в Санкт-Петербурге реализуется масштабная программа по обновлению дорожной сети, включающая в себя более 90 адресов. Общая площадь обновлённых дорог составит более 2,3 миллионов квадратных метров. Примечательно, что значительная часть работ, а именно четверть от общего объема, выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», что свидетельствует о поддержке федерального уровня. Уже завершен ремонт на ряде улиц и объектов, что подтверждает эффективность и масштабы проводимой работы. Результаты впечатляют и говорят о серьёзном подходе к развитию городской инфраструктуры.