ента новостей

13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия

На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Ремонт дорожного покрытия на Невском проспекте завершён – сквозное автомобильное движение открыто

Сегодня утром губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил результаты масштабного ремонта Невского проспекта и торжественно открыл сквозное автомобильное движение по обновлённой магистрали. Ремонтные работы, охватившие участок длиной более 2,7 километров от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, завершились впечатляюще быстро и качественно. Это значимое событие для города, ведь Невский проспект – это не просто дорога, а историческое сердце Санкт-Петербурга, визитная карточка, с которой начинается знакомство миллионов туристов с северной столицей России.

Беглов выразил благодарность дорожным рабочим за проделанную колоссальную работу, выполненную в рекордно короткие сроки – всего за 13 дней. Он особо отметил высокую степень ответственности и профессионализм строителей, которые, несмотря на сложность задачи и жёсткий график, смогли справиться с ремонтом на высшем уровне. Губернатор подчеркнул, что город неустанно следил за каждым этапом работ, контролируя качество используемых материалов и соблюдение всех технических норм. Он отметил, что этот проект – яркий пример того, как Санкт-Петербург продолжает развиваться как современный мегаполис XXI века, где удобная транспортная инфраструктура и качественные дороги являются неотъемлемой частью комфортной жизни горожан.

Ремонтные работы были поистине масштабными. Специалисты выполнили фрезерование старого изношенного асфальтового покрытия, полностью заменив его на новый. Были отремонтированы все люки колодцев, обеспечивая безопасность движения. Особое внимание было уделено участкам с повышенной нагрузкой: остановкам общественного транспорта, местам разгона и торможения автомобилей. Для повышения долговечности дорожного полотна в этих зонах было использовано более 26 тысяч квадратных метров армирующей сетки, а также уложены два слоя асфальта увеличенной толщины. Нижний слой достигал 7 сантиметров, верхний – 6 сантиметров, что на 1 сантиметр больше, чем в предыдущем покрытии. Это инновационное решение, направленное на существенное увеличение срока службы дорожного полотна.

Впервые в Санкт-Петербурге на Невском проспекте был использован щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-22 в верхнем слое дорожного покрытия. Это современный материал, обеспечивающий повышенную износостойкость и долговечность. В целом, обновлено порядка 74 тысяч квадратных метров проезжей части. Ежедневно на объекте работали 275 человек и 150 единиц специальной техники, что свидетельствует о мобилизации значительных ресурсов для достижения поставленной цели в кратчайшие сроки.

Беглов подчеркнул, что Невский проспект – это не только важная транспортная артерия, ежедневно пропускающая десятки тысяч автомобилей и общественного транспорта, но и историческое наследие города. Состояние проспекта – это показатель заботы о гражданах и имидже города на международной арене. Поэтому ремонт был выполнен с максимальным вниманием к деталям и с использованием самых современных технологий.

Дальнейшие планы по развитию дорожной инфраструктуры города включают в себя ремонт Старо-Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского, а также обновление тротуаров. Проектирование уже начато, и работы планируется начать в следующем году.

Для ускорения процесса ремонта Невского проспекта был разработан специальный график с короткими этапами работ и кратковременными перекрытиями движения. Это позволило сократить сроки ремонта с трех месяцев до менее чем двух недель без ущерба для качества. Одновременно с обновлением Невского проспекта проводились работы по ремонту дорог и мостов: Казанский, Зелёный и Аничковы мосты также были отремонтированы, как и Дворцовый проезд. Был выполнен ремонт трамвайных путей на перекрестке Невского и Литейного проспектов.

В этом году в Санкт-Петербурге реализуется масштабная программа по обновлению дорожной сети, включающая в себя более 90 адресов. Общая площадь обновлённых дорог составит более 2,3 миллионов квадратных метров. Примечательно, что значительная часть работ, а именно четверть от общего объема, выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», что свидетельствует о поддержке федерального уровня. Уже завершен ремонт на ряде улиц и объектов, что подтверждает эффективность и масштабы проводимой работы. Результаты впечатляют и говорят о серьёзном подходе к развитию городской инфраструктуры.

Все по теме: Центральный район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-08-2025, 15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
21-08-2025, 10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
23-08-2025, 11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
17-10-2023, 13:04
На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов
24-04-2024, 11:00
На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов
16-05-2024, 13:38
На развязке КАД с Пискаревским проспектом перекроют семь съездов

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Вчера, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
21-08-2025, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Наверх