На Благовещенском мосту завершился ремонт

Работы по реконструкции Благовещенского моста завершены.

В рамках ремонтных мероприятий профессионалы выполнили следующие виды работ: произведена замена асфальтового покрытия на площади в 14 000 квадратных метров проезжей части моста, а также обновлены деформационные швы общей протяженностью 122 погонных метра.

В области разводных пролетов, с целью достижения оптимального распределения нагрузки, было применено литое асфальтовое покрытие, что обусловлено ограничениями по максимально допустимому весу дорожного полотна в данной зоне.

Благовещенский мост, соединяющий Адмиралтейский район с Васильевским островом, играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре и является значимым культурным объектом города. Ремонт осуществлялся последовательными этапами, обеспечивая непрерывное движение автотранспорта и общественного транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Необходимо отметить, что начиная с завтрашнего дня будет дан старт ремонтным работам на одной из главных достопримечательностей города - Дворцовом мосту.