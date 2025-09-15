ента новостей

15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
14:27
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
14:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
13:37
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
13:33
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Благовещенском мосту завершился ремонт

На Благовещенском мосту завершился ремонт

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Работы по реконструкции Благовещенского моста завершены.

Работы по реконструкции Благовещенского моста завершены.

В рамках ремонтных мероприятий профессионалы выполнили следующие виды работ: произведена замена асфальтового покрытия на площади в 14 000 квадратных метров проезжей части моста, а также обновлены деформационные швы общей протяженностью 122 погонных метра.

В области разводных пролетов, с целью достижения оптимального распределения нагрузки, было применено литое асфальтовое покрытие, что обусловлено ограничениями по максимально допустимому весу дорожного полотна в данной зоне.

Благовещенский мост, соединяющий Адмиралтейский район с Васильевским островом, играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре и является значимым культурным объектом города. Ремонт осуществлялся последовательными этапами, обеспечивая непрерывное движение автотранспорта и общественного транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Необходимо отметить, что начиная с завтрашнего дня будет дан старт ремонтным работам на одной из главных достопримечательностей города - Дворцовом мосту.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-08-2025, 11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
12-09-2025, 11:27
В Петербурге завершен ремонт Каменноостровского проспекта
28-04-2022, 16:38
Мотофестиваль ограничит движение в центре Петербурга
10-11-2016, 14:40
Вечером на КАД откроют движение через Беляевский мост
21-08-2025, 10:41
На Невском проспекте выполнены ремонтные работы от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы
19-09-2018, 09:54
На мосту через реку Волхов введено реверсивное движение

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Вчера, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Вчера, 10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Вчера, 10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
Наверх