ента новостей

15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
14:27
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
14:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
13:37
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
13:33
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus

В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus прибыли в Петербург и готовятся выйти на городские маршруты

Сегодняшний визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в автобусный парк ознаменовался осмотром новой партии автобусов, пополнивших ряды Пассажиравтотранса. В город прибыли 30 современных автобусов марки ЛиАЗ и 53 автобуса марки Volgabus, что стало очередным шагом в масштабной программе обновления городского пассажирского транспорта. Это событие подчеркивает долгосрочную стратегию, реализуемую администрацией города в течение последних четырех лет, направленную на кардинальное улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение комфортабельности поездок.

Александр Беглов, лично присутствующий на церемонии, особо подчеркнул значимость этого пополнения. Он отметил, что благодаря последовательной работе по обновлению парка, средний возраст автобусов Пассажиравтотранса к концу текущего года снизится до отметки в 3,5 года. Это амбициозный показатель, отражающий стремление властей города к поддержанию современного и надежного автобусного парка. Дальнейшая цель – обеспечить, чтобы практически весь городской автобусный парк не превышал пяти-шестилетний возраст, после чего автобусы будут планомерно заменяться новыми. Достижение этой цели обеспечено уже заключенными контрактами с транспортными организациями, а именно - контрактами на поставку более 500 автобусов и электробусов, заключенными в июле текущего года. Первые из них уже поступили в город и в скором времени выйдут на маршруты, что значительно улучшит качество перевозок для петербуржцев.

Губернатор также обратил внимание на экологическую составляющую обновления парка. Он подчеркнул, что на сегодняшний день около 70% автобусов в Санкт-Петербурге работают на газомоторном топливе, что способствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшению экологической обстановки в городе.

Новые автобусы ЛиАЗ-529265 Citymax-12 и Volgabus-527004 представляют собой современные транспортные средства большой вместимости (от 103 до 106 пассажиров). Они оборудованы просторными и светлыми салонами, низким полом, что обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров, особенно маломобильных групп населения. В салонах установлены мультимедийные информационные системы, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также системы отопления и кондиционирования, обеспечивающие комфортную температуру в салоне независимо от погодных условий.

Комфорт водителя также является приоритетным аспектом. Регулируемое сиденье на пневмоподвеске и эргономичное расположение приборов управления снижают усталость водителя и повышают безопасность дорожного движения. Мультиплексная система позволяет осуществлять онлайн-мониторинг работы основных узлов и агрегатов, обеспечивая своевременное выявление и устранение потенциальных неисправностей. В целях повышения безопасности на автобусах установлена система мониторинга состояния водителя, которая помогает ему поддерживать концентрацию внимания на протяжении всего рейса, а также внедрен электропривод вентилятора системы охлаждения, заменивший устаревшие гидравлические системы.

Финансовая сторона проекта также заслуживает отдельного внимания. Все автобусы закуплены на условиях финансовой аренды через Государственную транспортную лизинговую компанию, с которой Санкт-Петербург успешно сотрудничает на протяжении нескольких лет. Губернатор Беглов подчеркнул удобство данного подхода, позволяющего получить крупную партию современных автобусов без значительного одномоментного отвлечения средств из городского бюджета. С 2022 года, благодаря этому механизму, Петербург получил уже 450 автобусов. В рамках текущих договорённостей, лизинговая компания должна поставить в текущем году 53 автобуса Volgabus 5270, 125 автобусов ЛиАЗ 5292 и 115 автобусов НЕФАЗ 5299. Определение маршрутов для новых автобусов будет произведено после завершения поставок.

Планы по обновлению городского транспорта не ограничиваются текущими поставками. До конца 2025 года и начала 2026 года ожидаются поставки по контрактам с Минским автомобильным заводом, включающие 100 электробусов и 120 автобусов особо большого класса. Александр Беглов подчеркнул, что обновление затрагивает не только автобусный парк, но и другие виды городского транспорта – трамваи и троллейбусы. Он заявил, что Санкт-Петербург выполняет все задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в части развития общественного транспорта, демонстрируя приверженность к созданию современной и эффективной транспортной системы для всех жителей города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-10-2022, 16:30
Автобусный парк № 5 ГУП «Пассажиравтотранс» получил 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе
16-07-2025, 09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
22-12-2022, 15:47
ГУП «Пассажиравтотранс» получит субсидию на приобретение автобусов
3-06-2025, 07:10
В СПб планируют обновить автобусный парк
3-12-2024, 15:54
В Ленобласти стартовала досрочно стартовала транспортная реформа
20-03-2025, 20:16
В Петербург на испытания прибыл новый электробус

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Вчера, 21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
Вчера, 10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Вчера, 10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
Наверх