В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus

Сегодняшний визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в автобусный парк ознаменовался осмотром новой партии автобусов, пополнивших ряды Пассажиравтотранса. В город прибыли 30 современных автобусов марки ЛиАЗ и 53 автобуса марки Volgabus, что стало очередным шагом в масштабной программе обновления городского пассажирского транспорта. Это событие подчеркивает долгосрочную стратегию, реализуемую администрацией города в течение последних четырех лет, направленную на кардинальное улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение комфортабельности поездок.

Александр Беглов, лично присутствующий на церемонии, особо подчеркнул значимость этого пополнения. Он отметил, что благодаря последовательной работе по обновлению парка, средний возраст автобусов Пассажиравтотранса к концу текущего года снизится до отметки в 3,5 года. Это амбициозный показатель, отражающий стремление властей города к поддержанию современного и надежного автобусного парка. Дальнейшая цель – обеспечить, чтобы практически весь городской автобусный парк не превышал пяти-шестилетний возраст, после чего автобусы будут планомерно заменяться новыми. Достижение этой цели обеспечено уже заключенными контрактами с транспортными организациями, а именно - контрактами на поставку более 500 автобусов и электробусов, заключенными в июле текущего года. Первые из них уже поступили в город и в скором времени выйдут на маршруты, что значительно улучшит качество перевозок для петербуржцев.

Губернатор также обратил внимание на экологическую составляющую обновления парка. Он подчеркнул, что на сегодняшний день около 70% автобусов в Санкт-Петербурге работают на газомоторном топливе, что способствует снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшению экологической обстановки в городе.

Новые автобусы ЛиАЗ-529265 Citymax-12 и Volgabus-527004 представляют собой современные транспортные средства большой вместимости (от 103 до 106 пассажиров). Они оборудованы просторными и светлыми салонами, низким полом, что обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров, особенно маломобильных групп населения. В салонах установлены мультимедийные информационные системы, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также системы отопления и кондиционирования, обеспечивающие комфортную температуру в салоне независимо от погодных условий.

Комфорт водителя также является приоритетным аспектом. Регулируемое сиденье на пневмоподвеске и эргономичное расположение приборов управления снижают усталость водителя и повышают безопасность дорожного движения. Мультиплексная система позволяет осуществлять онлайн-мониторинг работы основных узлов и агрегатов, обеспечивая своевременное выявление и устранение потенциальных неисправностей. В целях повышения безопасности на автобусах установлена система мониторинга состояния водителя, которая помогает ему поддерживать концентрацию внимания на протяжении всего рейса, а также внедрен электропривод вентилятора системы охлаждения, заменивший устаревшие гидравлические системы.

Финансовая сторона проекта также заслуживает отдельного внимания. Все автобусы закуплены на условиях финансовой аренды через Государственную транспортную лизинговую компанию, с которой Санкт-Петербург успешно сотрудничает на протяжении нескольких лет. Губернатор Беглов подчеркнул удобство данного подхода, позволяющего получить крупную партию современных автобусов без значительного одномоментного отвлечения средств из городского бюджета. С 2022 года, благодаря этому механизму, Петербург получил уже 450 автобусов. В рамках текущих договорённостей, лизинговая компания должна поставить в текущем году 53 автобуса Volgabus 5270, 125 автобусов ЛиАЗ 5292 и 115 автобусов НЕФАЗ 5299. Определение маршрутов для новых автобусов будет произведено после завершения поставок.

Планы по обновлению городского транспорта не ограничиваются текущими поставками. До конца 2025 года и начала 2026 года ожидаются поставки по контрактам с Минским автомобильным заводом, включающие 100 электробусов и 120 автобусов особо большого класса. Александр Беглов подчеркнул, что обновление затрагивает не только автобусный парк, но и другие виды городского транспорта – трамваи и троллейбусы. Он заявил, что Санкт-Петербург выполняет все задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в части развития общественного транспорта, демонстрируя приверженность к созданию современной и эффективной транспортной системы для всех жителей города.