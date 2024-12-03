В Ленобласти стартовала досрочно стартовала транспортная реформа

На маршрутах Ленинградской области уже начали курсировать 220 новых комфортабельных автобусов, что является значительным шагом к улучшению общественного транспорта в регионе. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что из запланированных 520 новых автобусов, 220 уже вышли на маршруты, причем это произошло до начала масштабной транспортной реформы, которая стартует 1 января 2025 года.

Новые автобусы обслуживают межрегиональные и межрайонные маршруты, связывая с Санкт-Петербургом такие населенные пункты в Тосненском и Ломоносовском районах, Гатчину, Кудрово и Приладожский. Это важное обновление направлено на улучшение качества жизни жителей этих районов, обеспечивая им более удобный и комфортный доступ к столице. В частности, недавно обновленный парк автобусов уже вышел на линии, соединяющие Кировск и Петербург, а также Волосово и Петербург.

Транспортная реформа, которая будет внедрена в регионе, предполагает не только обновление подвижного состава, но и изменение принципов расчетов с перевозчиками. Это означает, что контроль за работой транспортных компаний станет более строгим, что позволит повысить качество предоставляемых услуг. Важной частью реформы является создание единой информационной системы, которая будет отслеживать работу перевозчиков и обеспечивать прозрачность в расчетах.

Основная цель этой реформы — значительно повысить комфорт поездок на общественном транспорте. Это будет достигнуто за счет не только обновления подвижного состава, но и внедрения удобных цифровых сервисов для пассажиров, которые помогут им планировать свои поездки, отслеживать расписание и получать актуальную информацию о движении автобусов.