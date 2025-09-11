ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента

Ведущие онлайн-кинотеатры получили официальный запрос от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предоставлении исчерпывающей информации относительно программного обеспечения, используемого для защиты цифрового контента от несанкционированного копирования и распространения. Особое внимание уделяется системам защиты телевизионного сигнала, применяемым для шифрования передаваемых материалов. ФАС запросила у стриминговых сервисов детальные сведения, включая наименование используемого ПО, информацию о разработчике или правообладателе, а также их юридическое местонахождение, согласно данным издания «Коммерсант».

ФАС выразила заинтересованность в выявлении случаев использования программного обеспечения, лицензиары которого могли установить региональные ограничения, например, блокировку доступа или воспроизведения контента на территории отдельных субъектов Российской Федерации, включая Республику Крым. Кроме того, онлайн-кинотеатрам предписано предоставить сведения о наличии на российском рынке альтернативных решений для защиты телевизионного сигнала и обосновать причины, препятствующие их использованию вместо применяемого в настоящее время программного обеспечения.

В настоящее время участники рынка, как известно, опираются на две основные системы шифрования: Conditional Access System (CAS), преимущественно используемую спутниковыми вещателями, и Digital Rights Management (DRM), широко применяемую в сфере онлайн-вещания. Ключевыми иностранными правообладателями в данной категории являются технологические гиганты, такие как Google, Microsoft, Apple и Viacess, в то время как среди российских разработчиков выделяются «Ростелеком», GS Labs, IP TV Portal и «Имаклик Сервис».

Депутат Государственной Думы Антон Немкин подчеркивает, что текущая ситуация, когда значительная часть онлайн-кинотеатров продолжает использовать зарубежные системы защиты контента, вызывает серьезную озабоченность. По его мнению, зависимость от иностранного программного обеспечения ставит под угрозу национальный суверенитет в сфере культуры и медиа.