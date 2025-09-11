ента новостей

19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
14:45
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
14:41
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
14:34
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
14:28
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
14:16
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
14:14
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
14:07
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
13:10
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
11:50
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
10:56
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
10:01
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента

ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Крупнейшие онлайн-кинотеатры получили обращение от ФАС, в котором служба просит их предоставить данные об используемом ПО

Ведущие онлайн-кинотеатры получили официальный запрос от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предоставлении исчерпывающей информации относительно программного обеспечения, используемого для защиты цифрового контента от несанкционированного копирования и распространения. Особое внимание уделяется системам защиты телевизионного сигнала, применяемым для шифрования передаваемых материалов. ФАС запросила у стриминговых сервисов детальные сведения, включая наименование используемого ПО, информацию о разработчике или правообладателе, а также их юридическое местонахождение, согласно данным издания «Коммерсант».

ФАС выразила заинтересованность в выявлении случаев использования программного обеспечения, лицензиары которого могли установить региональные ограничения, например, блокировку доступа или воспроизведения контента на территории отдельных субъектов Российской Федерации, включая Республику Крым. Кроме того, онлайн-кинотеатрам предписано предоставить сведения о наличии на российском рынке альтернативных решений для защиты телевизионного сигнала и обосновать причины, препятствующие их использованию вместо применяемого в настоящее время программного обеспечения.

В настоящее время участники рынка, как известно, опираются на две основные системы шифрования: Conditional Access System (CAS), преимущественно используемую спутниковыми вещателями, и Digital Rights Management (DRM), широко применяемую в сфере онлайн-вещания. Ключевыми иностранными правообладателями в данной категории являются технологические гиганты, такие как Google, Microsoft, Apple и Viacess, в то время как среди российских разработчиков выделяются «Ростелеком», GS Labs, IP TV Portal и «Имаклик Сервис».

Депутат Государственной Думы Антон Немкин подчеркивает, что текущая ситуация, когда значительная часть онлайн-кинотеатров продолжает использовать зарубежные системы защиты контента, вызывает серьезную озабоченность. По его мнению, зависимость от иностранного программного обеспечения ставит под угрозу национальный суверенитет в сфере культуры и медиа.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-01-2024, 12:07
Новый ГОСТ для защиты отечественного софта появится в России
21-02-2025, 14:42
Секреты просмотра фильмов онлайн: удобство и качество
5-12-2024, 16:55
Полное замещение иностранного ПО в России произойдет в течении 5 лет
20-05-2024, 10:13
В разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд рублей
9-04-2024, 13:45
Массовый сбой программного обеспечения ГИБДД
9-09-2025, 13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента

Происшествия на дорогах

Сегодня, 19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
Вчера, 15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
9-09-2025, 12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
9-09-2025, 10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
Наверх