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Питерец.ру » Общество » В разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд рублей

В разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Российские разработчики программного обеспечения (ПО) к 2030 году получат дополнительные инвестиции в размере 174 млрд рублей.

Дополнительные инвестиции российских ИТ-компаний в разработку отечественного программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) к 2030 году составят 174 млрд рублей, сообщил замминистра цифрового развития РФ Сергей Кучушев на пленарной сессии «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на ВДНХ.

«В части поддержки IТ-отрасли планируем, что к 2030 году дополнительные инвестиции IТ-компаний в разработку российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов составят 174 млрд руб., 150 проектов будет поддержано льготными кредитами», – отметил он.

Кучушев также подчеркнул, что Минцифры намерено продолжить разрабатывать меры поддержки, стимулирующие заказчиков переходить на отечественный софт.
В отечественном реестре решений в сфере программного обеспечения по итогам 2023 года зарегистрировано около 20 тыс. продуктов, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В сравнении с 2020 годом число российских решений увеличилось в 2,5 раза. Кроме того, по данным Минцифры, отечественным разработчикам осталось заместить только около 10% ПО. При этом только в 2022 году доля российского программного обеспечения в госзакупках превысила 87% в натуральном выражении и 54% в денежном. Также увеличилось и количество производителей «железа». Доля отечественных разработчиков в этом секторе превышает 50%. Лидирующие позиции принадлежат производителям серверов и систем хранения данных (СХД). Конечно, ключевую роль в ИТ-импортозамещении занимает государство. Но мы видим, как в процесс активно включается и частный сектор», – сказал он.

По словам Немкина, переход на отечественные решения – это, в первую очередь, вопрос безопасности и стабильного функционирования производственных процессов.

«Ряд предприятий продолжают не только пользоваться, но и закупать иностранное ПО для дальнейшей работы. Но такой подход – большой риск, так как теперь никогда не можешь быть уверен в том, будет ли программа полноценно работать или нет. Разработчикам российского ПО необходимо популяризировать свои решения не только в государственном, но и в частном секторе. В том числе там, где бизнес только приступает к цифровизации. Например, в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ). По данным экспертов, только 35% предпринимателей интегрировали инструменты обеспечения информационной защиты, и до 20% МСБ внедрили в свою работу облачные сервисы. Потенциально рынок МСБ может оказаться значимым заказчиком», – сказал депутат.

Немкин также подчеркнул, что инвестирование в отрасль реализуется по нескольким линиям поддержки.

«В 2024 году Фонд Сколково продолжит выдачу грантов на разработку и внедрение пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта. Так, разработчики смогут претендовать на грант в размере от 20 до 100 млн рублей. Кроме того, действует программа» Взлет – от стартапа до IPO» на которую в этом году Правительство собирается выделить дополнительное финансирование в размере 1 млрд рублей», – заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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